Лопырёва попросила Путина посетить матч ЧМ-2018 Россия — Египет

Российская фотомодель и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва попросила президента России Владимира Путина посетить матч национальной сборной страны с командой Египта на групповом этапе мирового первенства.

«Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на матч Россия — Египет, пожалуйста», — написала Лопырева в своём Twitter.

Поздравила Президента Швейцарии с хорошим результатом его Сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне Президент страны? 🇨🇭p.s. Владимир Владимирович, приходите на Россия - Египет, пожалуйста ⚽️V 🇷🇺 pic.twitter.com/Z4qSEIcikf — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 17 июня 2018 г.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией.