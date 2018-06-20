В матче Иран — Испания судьи впервые в истории ЧМ отменили гол с помощью системы VAR

На 62-й минуте полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи поразил ворота сборной Испании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Однако главный арбитр матча уругваец Андрес Кунья отменил взятие ворот из-за положения вне игры. Такое решение он принял с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Счёт остался прежним — 1:0 в пользу испанцев.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.