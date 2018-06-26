«Это была моя мечта с самого детства»: Аида Гарифуллина о выступлении на открытии ЧМ-2018

Церемония открытия чемпионата мира по футболу многим болельщикам запомнилась прекрасным выступлением дуэта Аиды Гарифуллиной и Робби Уильямса. Поклонники оперы хорошо знают певицу — девушка уже давно выступает на крупнейших сценах мира. В интервью RT Гарифуллина рассказала об эмоциях, которые испытывала на стадионе «Лужники», и призналась, за какую команду болеет.

«Позвонили из ФИФА и предложили спеть с Робби Уильямсом. Это было супер!»

— Когда узнали, что будете выступать на открытии чемпионата мира? Сразу ли согласились?

— А как вы думаете? Миллионы артистов во всем мире горят желанием спеть на открытии такого турнира. Это была моя мечта с самого детства, потому что я люблю футбол. И, конечно, для каждой страны чемпионат мира по футболу — самое важное событие.

— Какие эмоции испытывали, стоя на газоне «Лужников»?

— Если честно, всё так быстро пронеслось... Уйдя со сцены, я не могла понять, что сейчас произошло, и действительно ли всё уже закончилось. Ведь мы долго готовились к этому выступлению. Помню, мне позвонили из ФИФА и предложили открыть чемпионат с Робби Уильямсом. Это было просто супер! Месяц готовилась к выступлению, заказала специальное платье, учила песню. Сама композиция мне очень понравилась, сильно-сильно её полюбила. При этом с Робби Уильмсом была всего одна совместная репетиция за два дня до открытия мундиаля, поскольку на следующий день я выступала на концерте на Красной площади.

— Как прошла эта репетиция?

— Она получилась очень быстрой. Один раз прогнали наш номер — и всё. Но перед выходом на стадион, конечно, сильно волновалась. Причём нервы были именно до выступления. Думала: «Боже мой, всё ли включено, работает ли микрофон». В последний момент к тому же начал барахлить монитор, я перестала слышать музыку.

Ну а во время выступления волнение исчезло. Я наслаждалась моментом, атмосферой на стадионе, получала наслаждение от того, что пою дуэтом с Робби. Он просто замечательный.

«Надеюсь, у сборной России всё сложится замечательно»

— Понятно, что у вас очень напряжённый график. Удаётся ли выкраивать время для просмотра матчей ЧМ-2018?

— Я ходила на игру между Испанией и Ираном в Казани. Матч мне очень понравился, и удивило, насколько хорошо действовали иранцы. Поначалу болела за «Красную фурию», но потом заняла нейтральную позицию и просто наслаждалась футболом. Даже покричала немного — выступлений на следующий день всё равно запланировано не было. Так что меня вполне можно назвать страстной болельщицей.

— Какие команды на чемпионате поддерживаете, помимо сборной России?

— Наверное, наши болельщики после этого ответа будут меня ругать, но назову сборную Германии. Дело в том, что студенткой я жила в Нюрнберге, и, как и все вокруг, поддерживала немцев. Сама атмосфера определяла этот выбор. Как раз в те годы проходил очередной чемпионат мира.

Аида Гарифуллина поделилась впечатлениями от матча Испания — Иран

— Как думаете, кому достанется Кубок мира?

— Это известно одному Всевышнему, но хочется верить, что удача улыбнётся сборной России. Желаю им всего наилучшего! Наши футболисты действительно большие молодцы и здорово проявили себя в матче открытия. Тогда, думаю, наш дуэт с Робби придал команде нужный импульс, мы послали ей свою положительную энергию.

— А если быть реалистами, каких результатов способна добиться наша сборная?

— Трудно сказать, поскольку у меня нет возможности следить за каждой игрой. Приходится очень много летать. Буквально вчера я была в Казани, сегодня нахожусь в Санкт-Петербурге, а завтра поеду в другую страну. Могу только пожелать российской команде удачи. Естественно, переживаю за неё. Надеюсь, у ребят всё сложится замечательно.

«Хворостовский был сильным человеком, как физически, так и морально»

— Вы говорили, что учились в Европе. Выходит, получили не отечественное вокальное образование?

— Нет. И репертуар у меня по большей части итальянский, французский. К сожалению, дома бываю редко и всегда очень скучаю по России. Скучаю по Мариинскому театру, по русскому репертуару. Поэтому от всей души благодарна Валерию Гергиеву, который не забывает обо мне и приглашает в Мариинку петь замечательные оперы, которые я очень люблю, например, «Снегурочку».

— В три года вы начали петь, а в пять впервые вышли на сцену. Во сколько лет открыли для себя Европу?

— Очень важным моментом для меня стало участие в оперном конкурсе певцов «Опералия». Для меня этот конкурс стал трамплином, который придал веры в то, что я могу проявить себя, как оперная певица. До этого такой уверенности не было. А после «Опералии» сразу же подписала контракт с Венской оперой и моей звукозаписывающей компанией из Великобритании.

Потом выступила на Венском оперном балу, о чём тоже мечтала с детства. Всегда смотрела его по телевизору вместе с семьёй. И тут такое предложение. Конечно, я была на седьмом небе от счастья. Австрийская публика меня очень полюбила. Теперь австрийцы всегда встречают особенно тепло. Для артиста, певца такое отношение — награда. Ради этого стоит петь.

— Расскажите о вашей встрече с Пласидо Доминго.

— Самая первая произошла в Вероне. Это был гала-концерт, на котором я, совсем юная начинающая 22-летняя певица, впервые вышла на сцену и исполнила вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно. А в зале как раз присутствовал Пласидо Доминго. Он услышал меня, и уже за кулисами спросил: «Это вы сейчас пели Джульетту?». Я сказала скромно: «Да». Далее между нами произошёл следующий диалог:

— Вы уже участвовали в моем конкурсе?

— К сожалению, нет.

— Ну, так вам обязательно нужно поучаствовать!

Но только спустя два года я собралась с силами и решила, что действительно стоит попытаться.

— Расскажите о вашей работе в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс». Вы работали на одной площадке с Мэрил Стрип. Говорят, у нее сложный характер.

— Я этого не заметила. Слышала о ней только восхищённые отзывы. И мне Мэрил тоже очень-очень понравилась, хотя у нас не было возможности много общаться. Но первое впечатление она производит сильное. Мы даже обнялись с ней. Кстати, Мэрил аплодировала мне, когда была отснята сцена с арией колокольчиков. Не скрою, было очень приятно.

— Пересекались ли на съёмочной площадке с другими звёздами?

— В фильме ещё снимался Хью Грант, которого я, конечно, не могла не заметить. Во-первых, он очень харизматичный человек, и во-вторых, мне нравятся все его роли.

— Есть ли какая-то партия, которую вы ещё не исполняли, но очень хотели бы исполнить?

— Конечно, мне же всего 30 лет. Есть ещё много партий, которые предстоит спеть. В ближайших планах — партии Мими в опере «Богема» и Виолетта в «Травиате». Очень жду момента, когда исполню их на сцене. Эти партии требуют особой подготовки и, я бы даже сказала, определённого возраста. Ты можешь исполнить их, только когда являешься уже сознательным человеком и музыкантом, имеешь большой опыт за плечами. Хочется хорошо спеть эти партии и прожить их. Это новый этап в моей карьере. Начинаю менять свой репертуар на более драматический, серьёзный.

— Расскажите о последнем концерте Дмитрия Хворостовского. Вы пели с ним вместе. Исполняли «Подмосковные вечера»?

— Да, но не только. Дима, например, спел арию Риголетто. И теперь каждый раз, когда пою её, у меня наворачиваются слёзы на глаза. Мы как раз недавно исполняли эту арию в Венской опере. А Дима тогда пел с душой. При этом на дворе был июнь, жара, воды не найти. Я спросила у него: «Почему ты выбрал такую сложную арию? Я вот взяла более лёгкий репертуар». Но Дима до самого конца показывал своей публике, как сильно её любит, показывал, что ему всё нипочём. Он был сильным человеком как физически, так и морально. И даже когда ему самому было уже очень тяжело, я чувствовала от него просто невероятную поддержку.

Аида Гарифуллина рассказала о последнем концерте Дмитрия Хворостовского

— Какие песни вы поете своей дочери?

— Колыбельные. В оперу она пока ещё не ходит в силу возраста. Надеюсь через годик её туда отвести. А так пою для дочки «Ложкой снег мешая», «Спят усталые игрушки» и ещё одну татарскую национальную композицию. Это тоже колыбельная, очень красивая, она даже есть в моём альбоме.

— Как, будучи такой востребованной певицей, удаётся уделять время семье?

— При большом желании всё возможно.

— Могли бы исполнить ту самую татарскую колыбельную на сцене для своих зрителей?

— Эту песню мне пела мама, когда я была ещё совсем маленькой. Помню, в четыре года даже не могла уснуть без неё. В ней даже текста нет... По-моему, мама сама сочинила и мелодию.