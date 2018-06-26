Аргентина добилась победы над Нигерией и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси на 14-й минуте. На 51-й минуте полузащитник нигерийцев Виктор Мозес сравнял счёт, реализовав одиннадцатиметровый удар. Победу южноамериканцам принёс мяч Маркоса Рохо на 86-й минуте.

Сборная Аргентины заняла второе место в группе D. В 1/8 финала мундиаля она сыграет с Францией.

Ранее сообщалось, что гол Месси стал сотым на ЧМ-2018.