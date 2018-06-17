Марадона принёс извинения за курение на трибуне во время матча ЧМ-2018

Футболист Диего Марадона принёс извинения за то, что позволил себе выкурить сигару на трибуне стадиона «Открытие Арена» в Москве во время матча группового раунда чемпионата мира между сборными Аргентины и Исландии.

«Я честно не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Приношу свои извинения всем, включая организаторов турнира», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией на ЧМ-2018.