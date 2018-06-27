Дочь Марадоны осудила журналистов за ложные слухи о здоровье отца

Дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Дальма жёстко раскритиковала СМИ за распространение ложной информации о здоровье отца.

«Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какой же ужасной должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!» — написала Дальма Марадона в Twitter.

После матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии в прессе появилась информация, что Марадона был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Марадона прокомментировал сообщения о своей госпитализации.