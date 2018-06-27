Марадона прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал сообщения о том, что после матча сборной его страны с Нигерией в Санкт-Петербурге ему понадобилась госпитализация.

«Я хочу сказать всем, что я в порядке, я не был госпитализирован. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно болела шея, я страдал от декомпенсации. Меня проверил доктор и рекомендовал мне пойти домой до второго тайма, но я хотел остаться, потому что мы все играли вместе. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку!» — написал Марадона на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Марадоне стало плохо после матча между Аргентиной и Нигерией на ЧМ-2018.

Позднее колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, которая сопровождает Марадону, выложила в Twitter фотографию аргентинца, который на частном самолёте возвращался ночью после матча из Санкт-Петербурга в Москву.