Марадона избежал госпитализации после матча Нигерия — Аргентина

Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне не понадобилась госпитализация после матча сборной его страны с Нигерией в Санкт-Петербурге.

Об этом на своей странице в Twitter заявила колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, которая сопровождает Марадону.

1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

Как сообщает The Independent, у аргентинца возникли проблемы с давлением, ему потребовалась помощь врачей. Однако после того как его состояние стабилизировалось, Марадона вернулся на частном самолёте в Москву.

Ранее сообщалось, что Марадоне стало плохо после матча между Аргентиной и Нигерией на ЧМ-2018.