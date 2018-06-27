Марадоне стало плохо после матча между Аргентиной и Нигерией на ЧМ-2018

Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне стало плохо после матча третьего тура чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии.

Отмечается, что после встречи между командами Марадона не смог самостоятельно покинуть своё место на трибуне.

Встреча Нигерия — Аргентина завершилась победой подопечных Хорхе Сампаоли. Она позволила им выйти в плей-офф мирового первенства в России.

Ранее сообщалось, что Марадона показал неприличный жест после победного гола Аргентины в матче с Нигерией 26 июня 2018 года.