Марадона показал неприличный жест после победного гола Аргентины в матче с Нигерией

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона показал средние пальцы двух рук после того, как национальная команда его страны забила второй гол в третьем матче группового этапа с Нигерией.

Защитник аргентинцев Маркос Рохо вывел свою команду вперёд на 86-й минуте. Этот мяч позволил подопечным Хорхе Сампаоли одержать победу над нигерийцами и выйти в плей-офф мундиаля.

Неприличный жест Марадоны попал в прямую телетрансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Аргентина добилась победы над Нигерией и вышла в плей-офф ЧМ-2018.