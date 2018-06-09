«Противоречит принципам МОК»: Жуков о политическом давлении на спорт и развитии олимпийского движения

Основная задача Олимпийского комитета России — восстановление всех утраченных позиций в международных организациях. Об этом в интервью RT заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков. Он также подвёл итоги своей деятельности на посту главы ОКР, который он занимал до начала мая, и выразил уверенность в будущем отечественного спорта.

— Какую цель вы ставили для себя на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР)? Удалось всего достичь?

— Нашей первостепенной задачей всегда являлось развитие в стране олимпийского движения, и за восемь лет действительно удалось многого достичь. Так, мы провели замечательную Олимпиаду в Сочи, которая останется в памяти всех болельщиков. Разумеется, были и сложные моменты, связанные с допинговым скандалом, недопуском наших атлетов к играм в Рио-де-Жанейро, временным отстранением ОКР. Однако со всеми этими проблемами комитет справился, несмотря на колоссальное давление не только на российский спорт, но и на МОК. К сожалению, политика по-прежнему оказывает слишком большое влияние на все сферы жизни, включая спорт.

— Как бы вы оценили отношение международных организаций к России на данный момент?

— Россия — великая спортивная держава, и её авторитет и место в мировом олимпийском движении не должны подвергаться сомнению. С уверенностью можно сказать, что и МОК придерживается схожей позиции и уже сейчас хочет поставить точку в истории с санкциями и расследованиями и наказать лишь тех, кто действительно был виновен в применении запрещённых препаратов. Никакой коллективной ответственности здесь быть не может. Разумеется, не все готовы разделить эту точку зрения, но мы надеемся, что в конечном итоге победит здравый смысл, а не предвзятое отношение, продиктованное внешними обстоятельствами.

— Вашим преемником стал Станислав Поздняков. С какими сложностями он может столкнуться на посту главы ОКР?

— Станислав Алексеевич на протяжении двух лет работал в структуре организации, поэтому хорошо знаком со всем происходящим здесь. Он лично внёс большой вклад в возвращение членства ОКР, а также всячески способствовал участию наших спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее. В данный момент необходимо продолжать непростую работу по налаживанию контактов с МОК и ВАДА, так как позиции Российского антидопингового агентства по-прежнему не восстановлены.

К сожалению, у нас достаточно много неприятелей, которые пытаются форсировать данную ситуацию, предъявляя различные невыполнимые условия. Кроме того, открытыми остаются вопросы подготовки и участия россиян в крупнейших соревнованиях, включая юношеские олимпийские игры и Олимпиаду в Токио. В связи с этим на главу комитета возложена огромная ответственность, с которой, я уверен, он справится.

— Сейчас вы являетесь почётным президентом ОКР. Планируете ли вы принимать участие в судьбе олимпийской сборной России в дальнейшем?

— Обязательно. Я продолжу свою деятельность в организации, кроме того, нам предстоит большая работа на законодательном уровне. Существует два основных направления, которыми я бы хотел заниматься. Во-первых, это создание полноценного олимпийского дома и музея, под нужды которого правительство Москвы выделило павильон на центральной аллее ВДНХ. На данном этапе уже готовится проект реконструкции этого помещения.

Во-вторых, это интернет-портал «Команда России», включающий в себя специализированное телевидение, большое количество информации о спортсменах и проходящих соревнованиях, статистику и другие материалы. Его цель — объединение всех наших спортсменов и болельщиков, а также привлечение внимания как можно большего количества людей к спорту.

— После ухода с поста главы ОКР вы потеряли членство в МОК. Означает ли это, что вы не сможете принимать участие в подготовке к Олимпийским играм в Токио?

— Да, это так. Но я считаю, что у России по-прежнему остаются неплохие позиции в связи с тем, что там ещё присутствуют Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева. Кроме того, у Станислава Позднякова также есть все шансы занять своё место в международном комитете, потому что наша страна действительно заслуживает этого.

— На Олимпиаде в Южной Корее раскрылись многие талантливые российские спортсмены. Даёт ли это повод ожидать успеха на Играх в Пекине в 2022 году?

— Недопуск сильнейших атлетов дал шанс проявить себя, по сути, вчерашним юниорам, которые в результате сумели им воспользоваться. Можно взять в качестве примера лыжников, от которых никто практически ничего не ожидал. Мне кажется, что именно Олимпиада в Сочи в большей степени способствовала развитию нашего зимнего спорта, так как одна из идей тогда заключалась в привлечении молодёжи в секции. Безусловно, всё это вселяет надежду, что в Пекине мы действительно станем свидетелями успешного выступления россиян.

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— Сами Олимпийские игры не стоят на месте. Так, уже в Токио болельщики смогут наблюдать за соревнованиями по карате, сёрфингу, стритболу, бейсболу, скалолазанию, BMX. Готова ли к этому Россия?

— МОК не без причины включает в программу определённые виды спорта. Заметьте, всё перечисленное имеет огромную популярность, во-первых, среди молодёжи, а во-вторых, в Японии. Конечно, всё сводится к тому, чтобы, в первую очередь, повысить рейтинги телевизионных трансляций. Однако совсем необязательно, что последующие Олимпиады будут выглядеть абсолютно так же. Кроме того, я бы не согласился с позицией, что данные дисциплины для россиян чужды или экзотичны. Так, в скалолазании у нас есть свои чемпионы как среди женщин, так и среди мужчин.

— Георгий Полтавченко рассказал, что Санкт-Петербург будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 или 2036 года. Каковы шансы, что крупнейшие спортивные соревнования пройдут в нашей стране в третий раз?

— Благодаря Сочи Россия доказала, что она способна провести подобные турниры на самом высоком уровне. Причём это касается не только Москвы или Санкт-Петербурга, но и Казани, а также других городов. Остаётся надеяться, что в мире спорта наступит новая эпоха, все связи будут налажены, а политика уже не будет оказывать столь огромное влияние. Тогда мы действительно сможем иметь преимущество над конкурентами, ведь всё необходимое у нас для этого есть.

— МОК сделал очень много для сближения Южной и Северной Кореи. Каково ваше участие в этом процессе?

— Объединение людей, дружба народов — одна из главных идей олимпизма и мирового спорта. Именно поэтому всё, что происходит сейчас вокруг России, противоречит основным принципам МОК, и с этим нужно бороться. Я всегда выступал за объединение двух Корей в рамках международных соревнований. Это и есть тот вклад, который привносит организация в общее дело.