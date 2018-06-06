Канада, США, Мексика или Марокко: какой фактор станет решающим в выборе места проведения ЧМ-2026 по футболу

Комиссия ФИФА проинспектировала совместную заявку Канады, США и Мексики, а также заявку Марокко на проведение чемпионата мира 2026 года. Готовность стран-претендентов оценивалась по нескольким параметрам, включая технический и социальный аспекты, вопросы безопасности и соответствие социальной политике организации. Окончательное решение будет принято на конгрессе ФИФА 13 июня в Москве.

13 июня на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) будет объявлено место проведения чемпионата мира 2026 года. Его главной особенностью станет расширенный состав участников: 48 сборных из разных стран будут распределены по 16 группам. Всего в рамках мундиаля будет сыграно 80 матчей.

На данный момент на проведение крупнейшего футбольного турнира претендуют две заявки, каждая из которых по-своему уникальна. Марокко может стать первой североафриканской страной-хозяйкой чемпионата мира, а совместная организация турнира США, Канадой и Мексикой позволит пройти матчам на территории сразу трёх государств.

Каждая заявка была проинспектирована специальной комиссией ФИФА на предмет выполнения основных требований, связанных с проведением чемпионата мира. На основании результатов проверки были расставлены оценки по нескольким критериям, включающим техническую составляющую и возможные организационные риски.

Стадионы и тренировочные базы

Марокко планирует задействовать 14 стадионов в 12 городах, включая крупнейшие — Марракеш и Касабланку. Их средняя вместимость должна составить 52 тыс. человек. Основная проблема заключается в том, что ни один из спортивных объектов до сих пор полностью не готов к проведению матчей, что затрудняет объективное выставление оценок по многим параметрам.

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Что касается тренировочных баз и инфраструктуры, предназначенной для размещения футболистов, то организаторы гарантируют наличие равных условий проживания и тренировок для всех участников без исключения. Большинство объектов уже построено, однако, как и в случае со стадионами, некоторые из них требуют дополнительного ремонта.

В совместную заявку Канады, США и Мексики на данный момент включено 23 стадиона в 23 городах. Однако в соответствии с требованиями ФИФА это количество должно быть сокращено до 16. При этом все спортивные объекты уже построены и лишь шесть из них требуют обновления, которое организаторы намерены осуществить в ближайшее время.

Тренировочные базы для футболистов и арбитров также готовы к использованию. Единственный момент, вызвавший вопросы у ФИФА, связан с размещением сборных в гостиницах, где пока не могут обеспечить полную безопасность спортсменам.

Транспортная система и размещение болельщиков

С точки зрения транспорта заявка Марокко имеет преимущество над соперником в связи с тем, что все города-претенденты на проведение матчей чемпионата мира находятся на расстоянии не более 550 км от Касабланки, где расположен крупнейший в стране международный аэропорт. Кроме того, транспортная сеть на территории государства значительно улучшилась в последнее время, что облегчит перемещение гостей в самой стране.

Под размещение гостей мундиаля будут выделены гостиничные номера, студенческие общежития, а также частные жилые помещения, расположенные в непосредственной близости от стадионов и соответствующие их вместимости.

Несмотря на значительные расстояния между городами-претендентами на проведение чемпионата мира, транспортная сеть североамериканского континента славится своей разветвлённостью, что позволит гостям турнира беспрепятственно передвигаться между спортивными объектами.

Кроме того, международные аэропорты Канады, США и Мексики ежедневно сталкиваются с большим потоком пассажиров, в связи с чем наплыв болельщиков не станет для организаторов чем-то из ряда вон выходящим.

Все заявленные гостиницы обладают достаточным числом номеров, чтобы все болельщики смогли с удобством разместиться в непосредственной близости от стадионов. Исключение могут составить Монреаль и Атланта, в которых параллельно с чемпионатом мира будут проходить другие крупные спортивные соревнования, что может несколько увеличить наплыв посетителей.

Телевизионные трансляции

Часовой пояс на территории Марокко отстаёт от центральноевропейского времени на два часа. В связи с этим телевизионные трансляции смогут привлечь максимальное количество зрителей из Европы, являющихся целевой аудиторией соревнований подобного масштаба.

В связи с расширенным форматом турнира организаторы объединённой заявки Канады, США и Мексики предполагают, что охват зрительской аудитории может увеличиться на девять процентов по сравнению с чемпионатом мира 2014 года в Бразилии, несмотря на удалённость от Европы и значительное различие между часовыми поясами.

Безопасность и социальные аспекты

Сообщается, что 97% марокканцев выступили за проведение чемпионата мира на территории страны. Многие из них уверены, что крупный спортивный турнир положительно скажется не только на экономике, но и на спортивной сфере Марокко.

Заявка Марокко подверглась критике из-за близости радикально настроенных исламских государств, а также отсутствия стабильности в регионе в целом. Однако организаторы уверяют, что все нюансы, касающиеся обеспечения безопасности, будут учтены.

Что касается социальных аспектов, то институт защиты прав человека в Марокко имеет достаточно высокий авторитет в обществе, что гарантирует комфортное нахождение гостей на территории государства. Однако риск дискриминации по таким признакам, как религия или сексуальная ориентация всё же остаётся достаточно высоким.

«В стране существуют свои собственные законы и ценности, которые могут разниться с законами и ценностями ФИФА. Но мы должны уважать друг друга и оставаться терпимыми в любой ситуации», — цитирует представителя делегации Марокко Джамала Эламрани Sports Illustrated.

Исследования показали, что 77% жителей североамериканского континента поддерживают проведение мундиаля.

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Представители футбольных федераций Канады, США и Мексики готовы гарантировать полную безопасность во время проведения турнира. Единственный вопрос, вызвавший опасение у представителей ФИФА, связан с координацией работы между тремя государствами по устранению всех возможных рисков.

Главное препятствие, которое может встать на пути проведения чемпионата мира в Северной Америке, — действия правительства США в отношении мигрантов. ФИФА призвало представителей футбольных ассоциаций решить данный вопрос, так как в противном случае заявка не сможет выполнить основные требования, касающиеся социальной политики федерации.

«В мире существует множество стран, в которых действуют различные запреты, сложные визовые процедуры и прочее. Однако очевидно, что участники соревнований, проводимых под эгидой ФИФА, должны беспрепятственно попадать на турнир, иначе чемпионат мира не будет иметь никакого смысла», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино The Guardian.

Что касается затрат на организацию турнира, то предполагается, что для Марокко они составят около $1,87 млрд, а для объединённой североамериканской заявки — около $2,6 млрд.