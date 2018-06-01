На страже мундиаля: какие правила безопасности будут действовать во время ЧМ-2018 в России

На время чемпионата мира по футболу в России вводится ряд правил и ограничений, которые призваны обеспечить безопасность болельщиков. Так, в дни проведения матчей ограничивается продажа алкоголя. Кроме того, власти будут строго контролировать цены в отелях, а въезд агрессивных фанатов на территорию страны запрещён. Какие ещё нововведения будут стоять на защите футбольного праздника — в материале RT.

До главного спортивного события года в России — чемпионата мира по футболу — остаётся две недели. На финишной прямой на первый план выходят качественная организация и обеспечение безопасности во время масштабного мероприятия. В связи с этим власти страны приняли ряд мер, которые должны способствовать успешному проведению турнира. Соответствующий закон вступил в силу с 25 мая и будет действовать вплоть до 25 июля.

Приезд хулиганов

Одна из главных угроз — возможный приезд в Россию групп агрессивно настроенных фанатов, главная цель которых не просмотр матчей мундиаля, а организация столкновений с болельщиками соперника.

В МВД России приняли ряд мер для предотвращения провокаций агрессивных фанатов на территории страны — хозяйки ЧМ.

Согласно новым правилам, российские стражи порядка имеют право препятствовать въезду в РФ любого болельщика, записи о котором содержатся в базах данных Интерпола или национальных футбольных федераций (при условии что эти страны входят в состав Совета Европы).

Кроме того, все иностранные болельщики, прибывшие в город проведения матчей ЧМ, обязаны в течение суток обратиться в территориальные органы МВД и встать на учёт. Исключением является временное проживание в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха и кемпингах. Для российских фанатов срок регистрации составит три дня.

Здоровье персонала

На время проведения чемпионата мира предусмотрен особый контроль за качеством пищи в ресторанах и кафе. Теперь их сотрудникам необходимо не только иметь медицинские книжки: работники общепита должны сдать анализы на кишечную палочку и прочие возбудители заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Увеличится объём работы санитарных врачей, которые будут проверять блюда на наличие листерии и сальмонеллы.

Проверку состояния здоровья будут также проходить волонтёры, официанты и работники отелей. Персонал обязан сделать прививки от гепатита A, дизентерии и пройти флюорографию. Те, кто откажется от диспансеризации, не будут допущены к работе на стадионах мундиаля.

Продажа алкоголя

Серьёзные ограничения коснутся продажи алкогольной продукции. Так, в городах — организаторах первенства составлены списки мест, в которых будет запрещено торговать спиртными напитками. К ним точно будут относиться стадионы и расположенные в непосредственной близости кафе и рестораны. Это также касается городских парков, развлекательных центров и других точек города, где может собираться большое количество людей.

Отмечается, что разработанное ограничение затронет исключительно алкогольные напитки, которые продаются в стеклянной таре. Временные рамки запрета — двое суток (накануне футбольного матча и в день его проведения).

Ограничение перемещений транспорта и проведения митингов

Усиленный контроль будет осуществляться за автотранспортом. Отмечается, что в 11 городов чемпионата мира будет запрещён въезд туристических автобусов. Причём в Волгограде, Екатеринбурге, Саранске и Калининграде он будет ограничен на срок с 1 по 30 июня, а в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — с 1 июня по 17 июля. Также работу придётся ограничить туроператорам, которые будут вынуждены приостановить перевозку клиентов на время мундиаля.

Однако это правило также имеет исключения. Оно не коснётся автобусов, которые курсируют между соседними городами, и современных транспортных средств, оборудованных системами навигации. Кроме того, право на въезд даёт специальное разрешение МВД.

Будет ограничено попадание людей и транспорта на территории «контролируемых зон». К ним относятся стадионы чемпионата мира, тренировочные площадки, базы команд, гостиницы, предназначенные для размещения национальных спортивных сборных команд, судейских бригад, а также штаб-квартир Международной федерации футбола (ФИФА).

Под усиленный контроль возьмут и проведение митингов и демонстраций. В городах, принимающих матчи турнира, согласовывать организацию публичных мероприятий придётся с местными властями или с территориальными органами МВД и ФСБ. Все остальные публичные собрания будут считаться незаконными, при условии, что они не имеют отношения к чемпионату мира.

Оружие и средства связи

В силу вступил разработанный ФСБ указ президента, который ужесточает контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, а также патронов. Помимо этого, под запретом — взрывчатка, химикаты и яды. Будет остановлена работа крупных химзаводов и других потенциально опасных предприятий.

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Росгвардия будет следить за соблюдением усиленных мер безопасности, которые предполагают ужесточение правил ношения, транспортировки и использования оружия во время чемпионата мира.

Примечательно, что эта мера действует не только в 11 городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира, но также и в ряде субъектов РФ, где находятся объекты инфраструктуры, используемые для проведения первенства. Таким образом, указ будет действовать на почти половине европейской части России.

Запрет не распространяется на оружейные выставки, перевозки и использование спортивного оружия. Кроме того, не коснётся ограничение и охранников, которые занимаются обеспечением безопасности жизни, имущества, ценных грузов и корреспонденции.

Помимо этого, серьёзное внимание уделят использованию рации на стадионах. Все подобные средства связи должны быть маркированы Организационным комитетом. Без соответствующего разрешения устройства будут изыматься при входе на арену. Все другие гаджеты (смартфоны, USB-модемы, навигаторы) можно будет свободно проносить на матчи.

Билеты

Власти будут также пресекать незаконные манипуляции с билетами на игры чемпионата мира. Причём штрафом облагается как спекуляция, так и подделка. Размер санкций будет зависеть от того, кто именно совершил правонарушение. Физические лица будут оштрафованы на сумму в 20—25 раз превышающую стоимость билета, но не менее чем в 50 тыс. рублей. Юридическим лицам придётся выплатить от 500 тыс. до 1 млн рублей, а их деятельность будет приостановлена на 90 дней.

Выявление подобных нарушений будет находиться в компетенции Роспотребнадзора и полиции, а самые жёсткие санкции грозят за подделку билетов. Обычные граждане будут оштрафованы на сумму в 50—70 тыс. рублей, должностные лица — 150—200 тыс. рублей, а юридические — 1,5 млн рублей.

Отели

Чтобы не допустить многократного увеличения цен на жильё, с которым, например, недавно пришлось столкнуться желающим попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве, кабинет министров РФ утвердил постановление о запрете на завышение цен в гостиницах. Примечательно, что подобная практика уже действовала во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.

Согласно постановлению, цена за номер серии «апартамент» или «сюит» в пятизвёздочном отеле не должна превышать 650 тыс. рублей за сутки. Стоимость проживания в трёхзвёздночном отеле обойдётся не более 12250 тыс. рублей в сутки, а самый бюджетный вариант — жильё в беззвёздной гостинице — не более 3480 рублей.