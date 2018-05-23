В Петербурге утвердили закон об ограничении продажи алкоголя во время ЧМ-2018

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Петербургское заксобрание утвердило в третьем чтении закон об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Nation News.

Из документа следует, что торговля спиртным на территории Конюшенной площади и возле неё будет запрещена. Как передаёт Inforeactor, там разместят фан-зону.

Ограничение касается и территории вокруг стадиона «Санкт-Петербург».

Запрет на продажу алкоголя будет вводиться с 14 июня по 15 июля за день до матча и в день игры.

Ранее сообщалось, что депутаты в Санкт-Петербурге поддержали ограничение торговли алкоголем во время ЧМ-2018.

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