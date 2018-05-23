В Петербурге утвердили закон об ограничении продажи алкоголя во время ЧМ-2018
Из документа следует, что торговля спиртным на территории Конюшенной площади и возле неё будет запрещена. Как передаёт Inforeactor, там разместят фан-зону.
Ограничение касается и территории вокруг стадиона «Санкт-Петербург».
Запрет на продажу алкоголя будет вводиться с 14 июня по 15 июля за день до матча и в день игры.
Ранее сообщалось, что депутаты в Санкт-Петербурге поддержали ограничение торговли алкоголем во время ЧМ-2018.