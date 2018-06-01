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«Два миллиарда болельщиков не могут ошибаться»: Блаттер о будущем мирового футбола и нововведениях ФИФА

1 июня 2018, 16:02
/ AFP

Устанавливая новые правила в мировом футболе, прежде всего стоит ориентироваться на то, как они скажутся на всех аспектах игры. Подобное мнение высказал Йозеф Блаттер в интервью RT. Бывший глава ФИФА раскритиковал политику организации по расширению футбольного календаря, а также введение системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года без предварительного тестирования на соревнованиях более низкого уровня.

Несмотря на то, что экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер был отстранён в декабре 2015 года от любой футбольной деятельности на длительный срок, он продолжает следить за изменениями, происходящими в организации, которой он управлял на протяжении 17 лет.

— В ближайшее время в международном календаре появятся сразу два крупных международных турнира: Лига наций УЕФА и «Финал восьми» ФИФА. Между тем, многие футболисты уже сейчас жалуются на недостаточное количество времени на восстановление. Повлияет ли введение новых турниров на качество игры?

— Я считаю, что футбольный календарь уже значительно перенасыщен. Для того, чтобы провести новые соревнования на должном уровне, организации необходимо будет попросить мировое сообщество расширить год хотя бы до 500 дней. Разумеется, это невозможно. В связи с этим мы должны думать не только о футболистах, но и о болельщиках и не перегружать их.

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— Что касается клубного футбола, то в планы ФИФА входит проведение клубного суперкубка мира, в рамках которого сильнейшие команды планеты будут соревноваться друг с другом. Естественно, что подобный турнир привлечёт огромный интерес болельщиков, но не скажется ли он негативно на остальных клубах?

— В данном случае стоит учитывать тот факт, что создание новых соревнований потребует большее количество денежных вливаний со стороны спонсоров и рекламодателей. Кроме того, многие поклонники могут банально присытиться зрелищем, из-за того, что не будут успевать следить за всеми турнирами сразу. Это может негативно сказаться на интересе к игре и навлечь на организации негатив.

— На предстоящем чемпионате мира в России впервые будет применена система видеопомощи арбитрам (VAR). В связи с этим судьи будут вынуждены принимать важнейшие решения под большим давлением. Оправдает ли данное нововведение своё существование?

Я уже много раз говорил, что подобные правила действительно могут положительно сказаться на футболе. Однако вводить их необходимо с умом. Внедрение VAR на соревновании такого уровня, как мундиаль, является большой ошибкой, так как его участники в большинстве случаев никогда не сталкивались с данной системой ни на внутреннем, ни на международном уровнях. Поэтому я считаю, что это было сделано слишком рано. Но решение уже принято и нам остаётся только наблюдать за тем, что из этого получится.

— Многим нравится, когда аутсайдеры побеждают фаворитов турниров. Однако увеличение количества команд неизменно приводит к понижению общего уровня турнира и росту проходных матчей. Начиная с 2026 года, в финальных стадиях чемпионатов мира будут принимать участие 48 сборных. Станут ли от этого соревнования более захватывающими?

Подобный формат скорее принесёт больше проблем, чем станет их решением. Допуск до мундиаля такого большого количества участников может оказать положительное влияние на футбол на таких континентах, как Африка, Азия или Северная Америка в связи с тем, что их сборные смогут с лёгкостью попадать на турнир. Однако качество игры от этого вряд ли улучшится. Кроме того, в подгруппах с тремя командами лишь один матч будет привлекать внимание зрителей. Мы попытались ввести подобную систему в 1982 году на чемпионате мира в Испании, и это не сработало.

— Будучи восьмым президентом ФИФА, вы стали одним из тех людей, кто сформировал футбол в том виде, какой он есть сейчас. Что, по вашему мнению, ждёт игру через 50 лет?

— Вы знаете, я слежу за футболом на протяжении 75 лет, потому что начал интересоваться им с раннего детства. И могу сказать, что за это время сама игра никак не поменялась: 11 человек по-прежнему противостоят на поле другим 11 на протяжении двух таймов. Разумеется, нельзя ни о чём говорить с полной уверенностью, но мне кажется, что основные правила вряд ли поменяются. В мире существует два миллиарда любителей этого вида спорта и все они просто не могут ошибаться. Поэтому игра продолжит своё существование в нынешнем виде.

Полную версию интервью Йозефа Блаттера программе SophieCo смотрите на канале RTД 11 июня.


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