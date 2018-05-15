СМИ назвали список футбольных команд, которые сыграют на клубном ЧМ нового формата

Стал известен список команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира по футболу расширенного формата в 2021 году.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Международная федерация футбола (ФИФА) планирует, что в турнире примут участие 24 клуба.

Европа на первенстве будет представлена испанскими «Реалом» и «Барселоной», итальянскими «Маланом», «Интером» и «Ювентусом», английскими «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», а также немецкой «Баварией», голландским «Аяксом» и французским «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что список участников от Европы может пополнить один из следующих клубов: «Манчестер Сити», «Челси» (оба — Англия), «Атлетико» (Испания), «Порту», «Бенфика» (оба — Португалия) или дортмундская «Боруссия» (Германия).

По информации издания, от Южной Америки три клуба будут квалифицироваться напрямую, а четвёртая команда сыграет в стыковых матчах с представителем Океании. При этом по две путёвки на турнир получат команды из Африки, Азии и Северной Америки.

Ранее сообщалось, что Ассоциация европейских футбольных лиг выступила против создания нового турнира ФИФА.