Ассоциация европейских футбольных лиг выступила против создания нового турнира ФИФА
Ассоциация европейских футбольных лиг (EPFL) выступила против создания нового турнира для национальных сборных, который предложил организовать президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В заявлении EPFL, опубликованном на официальном сайте организации, указано, что европейские лиги не готовы вносить какие-либо изменения в календари внутренних клубных соревнований, поскольку те и без нового турнира ФИФА крайне перегружены.
Ранее сообщалось, что ФИФА может учредить новый турнир для сборных, который будет проходить осенью раз в два года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube