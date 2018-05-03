Ассоциация европейских футбольных лиг выступила против создания нового турнира ФИФА

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Ассоциация европейских футбольных лиг (EPFL) выступила против создания нового турнира для национальных сборных, который предложил организовать президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В заявлении EPFL, опубликованном на официальном сайте организации, указано, что европейские лиги не готовы вносить какие-либо изменения в календари внутренних клубных соревнований, поскольку те и без нового турнира ФИФА крайне перегружены.

Ранее сообщалось, что ФИФА может учредить новый турнир для сборных, который будет проходить осенью раз в два года.

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