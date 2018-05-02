СМИ: ФИФА может учредить новый турнир для сборных

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Международная федерация футбола (ФИФА) может учредить новый турнир для национальных команд, в котором будет восемь участников. Он будет проводиться раз в два года.

Как сообщает AS, с соответствующим предложением к совету ФИФА обратился глава организации Джанни Инфантино. Турнир Final 8 должен будет проходить раз в два года осенью, в нём будут принимать участие восемь команд.

Отмечается, что группа инвесторов готова вложить $25 млрд в Final 8, а также в новый формат клубного чемпионата мира, в котором будут участвовать 24 команды. При этом велика вероятность, что Кубок конфедераций будет упразднён.

Ранее сообщалось, что ближневосточные инвесторы хотят выкупить у ФИФА права на два турнира за $25 млрд.

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