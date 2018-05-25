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«Буду наблюдать за игрой Месси, он волшебник»: Колобков о своих футбольных предпочтениях и готовности России к ЧМ-2018

25 мая 2018, 15:37
«Буду наблюдать за игрой Месси, он волшебник»: Колобков о своих футбольных предпочтениях и готовности России к ЧМ-2018
Григорий Сысоев / РИА Новости

Лионель Месси — лучший футболист планеты, а его игру можно сравнить с волшебством. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил министр спорта Павел Колобков. Он признался, что во время чемпионата мира будет следить за игрой аргентинца. Функционер рассказал, как проходит подготовка к турниру за три недели до его начала, отметил, что Минспорта не может повлиять на цены в гостиницах, и заявил, что Россия — футбольная страна.

«Минспорта не вправе решать вопросы с высокими ценами на жильё»

— До начала чемпионата мира осталось меньше трёх недель. Что больше всего заботит вас как министра спорта сейчас?

— Прежде всего, хочется, чтобы сборная России выступила успешно. В остальном мы готовы к чемпионату мира, все требования ФИФА полностью выполнены. Осталось только запустить соответствующие службы, наладить последние детали. Последний этап — всегда один из самых сложных. Волнение есть, ведь в нашей стране соревнования такого масштаба ранее не проводились. Чемпионат мира можно сравнить с Олимпийскими играми в Сочи, но матчи турнира будут сыграны в 11 городах, а затрагивает он тем или иным образом 30.  

— Обсуждали ли вы вопросы работы служб безопасности на ЧМ?

— У нас накоплен огромный опыт проведения подобного рода соревнований. Соответствующие службы сделали всё возможное, чтобы обеспечить комфортное пребывание в России болельщиков со всего мира. Работа проводится как с оргкомитетом турнира, так и с зарубежными коллегами. Безопасность — одна из важнейших составляющих проведения чемпионата.

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— На ваш взгляд, атмосфера праздника в стране уже ощущается?

— Конечно. Сейчас мы посетили города, которые примут матчи турнира, и там все находятся в предвкушении. Люди по-настоящему воодушевлены грядущим событием. Билеты на матчи чемпионата продаются очень хорошо. В Россию приедет огромное количество болельщиков со всего мира. Мы, конечно, волнуемся, но сделаем всё возможное, чтобы гости турнира остались довольны. Я, наверное, оценю весь масштаб праздника, когда он закончится. Пока как организатор испытываю большую ответственность и желание сделать всё на максимально высоком уровне.   

— Как Минспорта борется с завышением цен в гостиницах на время проведения чемпионата?

— Министерство спорта не вправе решать эти вопросы, а вот Федеральное агентство по туризму может повлиять на ситуацию. Здесь нужно отметить, что в тех гостиницах, которые изначально попали в заявочную книгу турнира, цены вполне доступные. В остальном все необходимые рекомендации даны. Надеюсь, владельцы гостиниц нас услышат. С другой стороны, во время крупных соревнований они всегда стремятся заработать как можно больше. Помню, насколько высокими были цены на жильё, например, в олимпийском Пекине. Россия в этом плане ничем не выделяется.

Если же говорить о транспорте, у обладателей Fan ID никаких проблем не возникнет. Для болельщиков организован бесплатный железнодорожный проезд. Такого не было ни в одной стране. Мы взяли все расходы на себя, попытались учесть все нюансы.

«В России футбол любят везде, главное — работать с болельщиками»

— Что даст сам турнир стране, какое наследие он оставит, на ваш взгляд?

— Спорт — часть экономики. После того как Россия получила право на проведение турнира, жизнь во многих регионах изменилась очень сильно. Появились новые аэропорты, отремонтировали дороги, привели в порядок центральные части городов. Мы учимся принимать такое количество гостей, становимся более открытыми и понятными для наших зарубежных коллег и болельщиков. Ведь сейчас многие получают информацию о России из СМИ, которые не всегда бывают объективны. Спорт — это ещё и возможность общаться.

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— Как сделать так, чтобы стадионы в не самых футбольных городах вроде Саранска не стали обузой для местных властей?

— В ближайшее время правительство утвердит так называемую «Программу наследия», в которой будет чётко расписано, что произойдёт со всеми объектами после окончания чемпионата. К тому же термин «нефутбольный город» сам по себе достаточно спорный. Я бы не назвал тот же Саранск нефутбольным. Там даже на тестовый матч местной команды в ПФЛ пришли 40 тысяч зрителей. У нас в стране футбол любят, главное — грамотно работать с болельщиками.

— Сколько матчей чемпионата мира позволит вам посетить график?

Планирую посетить матчи сборной России. Про остальные загадывать сложно, как будет позволять рабочий график, дел очень много.

— Есть футболисты, за игрой которых хотите понаблюдать персонально?

— Для меня лучший игрок в мире — Лионель Месси. Он волшебник, и каждый раз, когда я вижу его на поле, понимаю: есть сильные футболисты, игроки с большой буквы, а есть волшебники вроде аргентинца, которые способны на то, что неподвластно другим, даже самым-самым сильным и выдающимся. Поэтому буду персонально следить за ним. 


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