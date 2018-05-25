Колобков: есть сильные и выдающиеся футболисты, а есть такие волшебники, как Месси

Министр спорта России Павел Колобков рассказал RT, за кем из футболистов будет следить пристальнее всего на чемпионате мира 2018 года.

«Для меня лучший игрок в мире — Лионель Месси. Он волшебник, и каждый раз, когда я вижу его на поле, то понимаю: есть сильные футболисты, игроки с большой буквы, а есть волшебники вроде аргентинца, которые способны на то, что неподвластно другим, даже самым-самым сильным и выдающимся», — заявил Колобков.

Ранее сообщалось, что глава МВД России посетил Ростов-на-Дону в преддверии ЧМ-2018.