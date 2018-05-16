В УЕФА выразили обеспокоенность предложениями ФИФА по новым футбольным турнирам
Как сообщает пресс-служба УЕФА, на собрании членов PFSC, помимо прочего, обсуждались предложения ФИФА по новым турнирам.
Отмечается, что члены PFSC выразили обеспокоенность сжатыми сроками и отсутствием конкретной информации, а также подчеркнули необходимость определения чёткой процедуры, в которой уважаются интересы уже существующих структур и всех вовлечённых сторон.
Ранее СМИ назвали список футбольных команд, которые сыграют на клубном ЧМ нового формата.