В Санкт-Петербурге будет открыт дом для секс-меньшинств на время ЧМ-2018 по футболу

В Санкт-Петербурге будет открыт дом для представителей секс-меньшинств на время чемпионата мира 2018 года по футболу.

Об этом сообщает Gaystarnews.com.

Люди нетрадиционной сексуальной ориентации, которые приедут на ЧМ-2018, смогут остановиться в этом доме для временного проживания. Издание отмечает, что дом в Санкт-Петербурге не будет официально представлять организацию Pride House International, но она объявила о готовности предоставить свою помощь.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отказать Марокко в проведении чемпионата мира 2026 года из-за запрета государством однополых связей.