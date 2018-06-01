Блаттер раскритиковал увеличение количества участников ЧМ по футболу до 48

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в интервью RT прокомментировал увеличение количества сборных — участниц чемпионата мира до 48.
Блаттер раскритиковал увеличение количества участников ЧМ по футболу до 48
  • Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер
  • globallookpress.com

«Подобный формат скорее принесёт больше проблем, чем станет их решением. Допуск до мундиаля такого большого количества участников может оказать положительное влияние на футбол в Африке, Азии или Северной Америке в связи с тем, что их сборные смогут с лёгкостью попадать на турнир», — заявил Блаттер RT.

При этом он отметил, что данное нововведение может негативно сказаться на качестве игры.

«Кроме того, в подгруппах с тремя командами лишь один матч будет привлекать внимание зрителей. Мы попытались ввести подобную систему в 1982 году на чемпионате мира в Испании, и это не сработало», — добавил Блаттер.

Ранее сообщалось, что руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) попросило ФИФА увеличить число участников чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, с 32 до 48.

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