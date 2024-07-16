Экс-тренеры «Челси», наставник «Ньюкасла» и специалист из молодёжки: кто может сменить Саутгейта у руля сборной Англии

Гарет Саутгейт подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии по футболу. Он заявил, что гордится своими подопечными, несмотря на два подряд поражения в финалах Евро. Главными фаворитами на его место называют бывшего наставника «Челси» Грэма Поттера, рулевого «Ньюкасла» Эдди Хау и специалиста из английской молодёжки Ли Карсли. А вот вероятность назначения одного из иностранцев — Маурисио Почеттино, Хосепа Гвардиолы или Юргена Клоппа, зарекомендовавших себя в АПЛ в последние годы, — значительно ниже.

Сразу по окончании финала чемпионата Европы по футболу одной из главных тем стало будущее Гарета Саутгейта. На протяжении всего турнира главный тренер сборной Англии находился под колоссальным давлением и шквалом критики, а после поражения от Испании ожидаемо был вынужден отвечать на вопросы о возможной отставке. Правда, он назвал это не лучшим моментом для принятия решения, посчитав целесообразным обсудить вопрос «с нужными людьми».

Тем не менее, много времени Саутгейту не потребовалось. И уже спустя полтора дня после окончания Евро-2024 он объявил об уходе со своего поста, который занимал с 2016 года. За это время команда дважды добиралась до финала первенства континента, а также стала четвёртой на мундиале в России. Тогда в полуфинале англичане сенсационно уступили хорватам в дополнительное время, а в противостоянии за бронзу проиграли бельгийцам.

Как признался Саутгейт, для него было честью как защищать цвета сборной в качестве футболиста, так и руководить ей в должности главного тренера. Но специалист заявил, что пришло время перемен. По его словам, он гордится своими подопечными и надеется в будущем наблюдать и праздновать успехи команды. А также признался в любви болельщикам, назвав их лучшими в мире. И это несмотря на все колкости и замечания в его адрес.

Так или иначе, уход Саутгейта стал логичным завершением чемпионата Европы, где Англия явно не продемонстрировала всего своего потенциала. Да, можно долго восхищаться стабильностью коллектива, на протяжении последних шести лет неизменно добиравшегося до решающих стадий крупных международных турниров, но факт остаётся фактом.

С таким подбором исполнителей «три льва» могли и, возможно, даже должны были демонстрировать более содержательный и доминирующий футбол, чем им удавалось на самом деле. И хотя снимать всю вину с футболистов нельзя, во многом за это ответственен именно наставник. Ведь в его задачи входит как раскрытие сильнейших сторон подопечных, так и придание им уверенности и чувства раскрепощённости. А с этим были явные проблемы.

Теперь главная интрига заключается в том, кто будет готовить одну из самых звёздных и дорогостоящих сборных планеты к отбору на чемпионат мира 2026 года. За последние сутки в СМИ появилось множество кандидатов на замену Саутгейту, причём приглашение некоторых из них можно смело поместить в категорию «несбыточные».

Например, бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс предложил замахнуться на Пепа Гвардиолу. Однако его коллега по шоу The Rest Is Football Гари Линекер выразил сомнение в том, что это возможно, указав на высокую зарплату испанца. Правда, и сам отличился, упомянув только покинувшего «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Тем не менее, букмекеры сочли приход немца на тренерский мостик «трёх львов» не таким уж фантастическим событием и включили его в пятёрку вероятных сменщиков Саутгейта. Выше него расположились недавно уволенный из «Челси» Маурисио Почеттино, рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау, наставник английской молодёжки Ли Карсли и Грэм Поттер. В сентябре 2022-го тот возглавил «синих», но уже в апреле был отправлен в отставку, после чего так и не нашёл себе новое место работы.

Однако назначение Клоппа выглядит крайне маловероятным. Равно как и условного Почеттино или того же Томаса Тухеля, якобы заинтересованного в заключении контракта с Футбольной ассоциацией Англии (FA). Дело в том, что там всегда с большой опаской смотрели на приглашение специалистов из-за рубежа, а за всю историю шанс попробовать себя в роли тренера Англии получили лишь двое иностранцев. Причём в обоих случаях это завершилось неудачей.

Свен-Ёран Эрикссон продержался на этом посту пять лет (2001—2006 гг.), но так и не смог придумать, как одновременно использовать звёздное трио — Дэвида Бекхэма, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда. И ни разу не сумел преодолеть барьер четвертьфинала на крупных турнирах. Ещё более невзрачным оказался период под руководством Фабио Капелло (2008—2012).

Да, Англия легко прошла квалификацию к ЧМ-2010, выиграв девять из десяти матчей, но на самом первенстве уступила в первом же раунде плей-офф. Пусть и не без скандала, ведь их разгромному поражению от Германии во многом поспособствовал незасчитанный гол того же Лэмпарда, когда мяч полностью пересёк линию ворот после попадания в перекладину. Однако судейская бригада этого не заметила, после чего немцы забили ещё дважды — 4:1.

Да, с того момента многое изменилось, а иностранные наставники стали неотъемлемой частью той же АПЛ, практически вытеснив местных: лишь четыре команды Премьер-лиги начнут сезон-2024/25 под руководством англичан, в то время как 16 — под началом легионеров. Для сравнения, ещё десять лет назад соотношение было иным. 12 коллективов возглавляли специалисты с Туманного Альбиона, включая валлийцев Марка Хьюза и Тони Пьюлиса. Но последует ли FA такой тенденции? Большой вопрос.

Проблема в том, что железных вариантов среди англичан сейчас нет. Тот же Хау занят в «Ньюкасле» и вполне может отказаться оставлять любопытный проект. Карсли же, хоть и добился огромных успехов с молодёжкой и даже выиграл вместе с ней Евро-2023, причём в финале взяв верх над Испанией, не обладает опытом работы со взрослыми спортсменами. И вполне может не выдержать давления, которое на протяжении последних лет пришлось переносить тому же Саутгейту.

Что касается Поттера, тот тоже не может похвастаться большими успехами. Да, под его руководством «Брайтон» демонстрировал яркий и самобытный футбол и не только укрепился в АПЛ, но и стал кузницей талантов, всего за несколько лет воспитав таких звёзд, как Бен Уайт, Марк Кукурелья, Мойзес Кайседо и Алексис Мак Аллистер. Но в «Челси» он откровенно провалился и даже не получил права доработать сезон до конца (хотя частично причина тому в странном методе управления клубом Тодда Боули), поэтому назвать его идеальным кандидатом не получается.

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Как и фигурирующих в списке The Telegraph Лэмпарда и Джеррарда. На тренерском поприще легендарные футболисты пока не достигли высокого уровня и вряд ли могут похвастаться чем-либо, кроме огромного авторитета и статуса. Но этого может быть недостаточно для того, чтобы наконец привести Англию к долгожданному трофею. Хотя и ставить крест на их перспективах рановато. Оба очень молоды и способны добиться прогресса.

Если же отбросить все околоспортивные моменты, то наиболее любопытным и в то же время осуществимым кажется приглашение Почеттино. Безусловно, увидеть у руля «трёх львов» Гвардиолу или Клоппа было бы сродни сбывшейся мечте для любого футбольного болельщика, но вероятность этого крайне мала. Пеп отлично чувствует себя в «Сити» и вряд ли готов покинуть один из сильнейших клубов мира, а к совмещению постов в FA относятся не более благосклонно, чем в РФС. Юрген же открыто говорил о намерении взять перерыв и нарушать своё слово не станет. По крайней мере, раньше за ним такого не водилось. Да и назначение немца на должность наставника Англии кажется чем-то невероятным.

Чем же так хорош Почеттино? В отличие от того же Саутгейта, он уже достигал высот на клубном уровне и отлично знает, как коммуницировать со звёздами и раскрывать их потенциал. Не понаслышке об этом знает Гарри Кейн, который не только отыграл пять лет под руководством аргентинца, но и пробивался в финал Лиги чемпионов. А там был остановлен лишь великолепным «Ливерпулем». Кроме того, в разные годы Почеттино пересекался и с другими представителями «трёх львов» — Люком Шоу, Кайлом Уолкером, Кираном Триппьером, Коннором Галлахером, а также раскрыл Коула Палмера, за один год превратившегося из подающего надежды игрока в одну из главных звёзд страны.

Маурисио известен умением ставить современный футбол с высоким прессингом и розыгрышем мяча через короткий пас, что не свойственно для более старомодного Саутгейта, зачастую предпочитающего преодолевать среднюю линию благодаря дальним забросам. А в качестве схемы обычно использует 4-2-3-1 (по ней Англия играла на Евро-2024) или 4-3-3, максимально раскрывающую качества скоростных вингеров. Их у «трёх львов» в достатке. Достаточно вспомнить Букайо Саку, Фила Фодена, Коула Палмера и Энтони Гордона, а ведь есть ещё Джек Грилиш и Рахим Стерлинг.

Да, критики Почеттино могут вспомнить о его не самом удачном периоде в «Пари Сен-Жермен». Там он отработал лишь один год и выиграл только чемпионат Франции, в то время как в Лиге чемпионов ПСЖ проиграл уже в первом раунде плей-офф, правда, будущему триумфатору — «Реалу». Но необходимо понимать, что тогда аргентинец фактически стал заложником ситуации. Сразу после его прихода парижане подписали Лионеля Месси и спутали наставнику все карты.

Заставить их трио с Килианом Мбаппе и Неймаром интенсивно работать без мяча он так и не сумел, следствием чего и стали неудовлетворительные результаты. Но в Англии таких проблем у него быть не может, ведь Кейн, Сака, Джуд Беллингем и Фил Фоден славятся не только своим мастерством, но и трудолюбием.

Несомненно, приглашение Почеттино не может быть гарантией успеха Англии и её победы на условном чемпионате мира или Европы. Но такой опытный и мастеровитый специалист способен придать ей новый импульс и сделать так, чтобы игра «трёх львов» не вызывала тонну критики за её невзрачность. А умение добиваться результата эти игроки уже не раз демонстрировали.