HITC Football: Саутгейт склоняется к уходу из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть пост в национальной команде.

По информации HITC Football, Футбольная ассоциация Англии дала специалисту самому принять решение по будущему. Однако Саутгейт склоняется к уходу из сборной.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Ранее Рио Фердинанд призвал Саутгейта взять на себя ответственность за поражение Англии.