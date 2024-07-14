Фердинанд призвал Саутгейта взять на себя ответственность за поражение Англии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд остался недоволен работой главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«У нас талантливый состав — не думаю, что мы достигли с ними максимума. Думаю, тренеру следует взять на себя ответственность за это. Ассоциации предстоит принять важное решение», — цитирует Фердинанда Marca.

В финале сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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Ранее сообщалось, что сборная Испании установила рекорд по количеству забитых мячей на Евро-2024.