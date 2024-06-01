Сборная Испании установила рекорд по количеству забитых мячей на Евро-2024

Сборная Испании по футболу установила рекорд по количеству забитых мячей на одном чемпионате Европы.

На Евро-2024 в Германии «красная фурия» забила 15 голов. Команда стала победителем турнира, обыграв в финале Англию.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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Ранее сообщалось, что сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы — 2024.