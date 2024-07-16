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Аршавин — об отставке Саутгейта: выиграй он Евро, уговаривали бы остаться

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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отреагировал на уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Мне кажется, уже перед турниром стало известно, что он в любом случае уходит. Думаю, если бы Саутгейт выиграл титул, его бы уговаривали остаться. Но этого не случилось», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Тренер возглавил национальную команду в 2016 году. 

Ранее Саутгейт написал трогательное письмо после ухода из сборной Англии.

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