Аршавин — об отставке Саутгейта: выиграй он Евро, уговаривали бы остаться

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отреагировал на уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Мне кажется, уже перед турниром стало известно, что он в любом случае уходит. Думаю, если бы Саутгейт выиграл титул, его бы уговаривали остаться. Но этого не случилось», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Тренер возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Саутгейт написал трогательное письмо после ухода из сборной Англии.