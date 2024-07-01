Саутгейт написал трогательное письмо после ухода из сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал письмо после новости о его уходе с поста наставника национальной команды.

«Для меня, как гордого англичанина, было честью всей моей жизни играть за сборную Англии и руководить ею. Для меня это значило всё, и я отдавал этому все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве менеджера сборной Англии», — написал Саутгейт.

Он добавил, что присоединился к Футбольной ассоциации Англии в 2011 году, чтобы улучшить футбол в стране. Специалист отметил, что с тех пор его поддерживали только замечательные люди.

«У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значит для меня всё. Я — болельщик сборной Англии и всегда им буду. Я с нетерпением буду наблюдать и праздновать, как игроки продолжают создавать ещё больше особенных воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию, как мы знаем, они могут. Спасибо, Англия, за всё», — заключил Саутгейт.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Тренер возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Рио Фердинанд призвал Саутгейта взять на себя ответственность за поражение Англии.