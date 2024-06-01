Саутгейт отказался комментировать своё будущее в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после поражения от Испании в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Мне нужно поговорить с нужными людьми. Сейчас не время», — цитиурет Саутгейта BBC.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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Ранее сообщалось, что Саутгейт проиграл свой первый матч в основное время на Евро.