Саутгейт проиграл свой первый матч в основное время на Евро

Сборная Англии потерпела поражение от команды Испании в финале чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Для главного тренера англичан Гарета Саутгейта это поражение стало первым во главе сборной в основное время на чемпионатах Европы.

До этого команда «трёх львов» под руководством специалиста имела 13-матчевую беспроигрышную серию в основное время.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».

Ранее сообщалось, что Испания — вторая сборная, выигравшая семь матчей на одном Евро.