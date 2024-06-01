Испания — вторая сборная, выигравшая семь матчей на одном Евро

Сборная Испании одержала победу над командой Англии в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

Таким образом, Испания стала второй сборной после Италии на Евро-2020, выигравшей все семь матчей турнира.

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Ранее сообщалось, что Ямаль стал первым игроком с результативным действием в четвертьфинале, полуфинале и финале на Евро.