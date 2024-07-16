Губерниев порекомендовал сборной Англии назначить Мостового на пост главного тренера

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Какой футбол мы увидим в исполнении Англии, зависит от того, кто будет главным тренером. Если, например, Мостовой придёт, то футбол нас ждёт великолепный. Все остальные будут немножко недотягивать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Тренер возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Саутгейт написал трогательное письмо после ухода из сборной Англии.