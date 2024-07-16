Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

Гарет Саутгейт сложил полномочия на посту главного тренера сборной Англии по футболу.

«После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера», — сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Тренер возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Рио Фердинанд призвал Саутгейта взять на себя ответственность за поражение Англии.