Обидно до крика и слёз: Андреева уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева проиграла Ясмин Паолини в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». После сенсационной победы над Ариной Соболенко российская теннисистка не справилась с давлением и не сумела продемонстрировать свои лучшие качества. Она допустила 29 невынужденных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. При этом по ходу второго сета 17-летняя спортсменка распереживалась настолько, что сначала крикнула дававшему советы болельщику «Отстань!», а спустя какое-то время прослезилась после удара в аут.

Мирра Андреева, добравшись до полуфинала «Ролан Гаррос», совершила чудо. Уже попадание в восьмёрку сильнейших стало для 17-летней россиянки огромным достижением, однако затем она ещё и выбила из борьбы крайне неудобную для себя соперницу — вторую ракетку планеты Арину Соболенко. Но на этом останавливаться не собиралась.

«Я не ожидала, что выйду в полуфинал. Перед игрой с Варварой Грачёвой размышляла: получается, если окажусь сильнее, попаду в четвертьфинал, а там — если обыграю Соболенко — уже полуфинал. Подумала: «Вау, ну это мечта!» И вот теперь я в полуфинале, мои мысли материализовались», — цитирует Андрееву Sports.ru.

Далее её ждала далеко не такая грозная Ясмин Паолини, до Australian Open 2024 ни разу даже не преодолевшая второй круг ТБШ. Фаворитом уже считали Мирру. И были опасения, что девушка не справится с этим статусом. Например, олимпийский чемпион Евгений Кафельников призвал не проводить параллели между выступлением Андреевой и победой 17-летней Марии Шараповой на Уимблдоне в 2004-м. По его мнению, первая уже прыгнула выше головы. Да и сама спортсменка признала, что проще выходить на корт, когда тебя считают андердогом.

«Не думаю, что этот статус отразится на моей игре. Конечно, я знала, что Арина — фаворит и все ждут от неё победы и думают, что она возьмёт верх. Немного легче, когда от тебя, наоборот, ничего не ждут. А если выигрываешь — вообще супер», — отмечала Андреева.

Что касается Паолини, она действительно никогда не хватала звёзд с неба. Однако в текущем году ей впервые в карьере удалось подняться в топ-20 рейтинга WTA. В феврале она и вовсе выиграла «тысячник» в Дубае, в финале сломив сопротивление Анны Калинской. В апреле же состоялась их единственная до сих пор встреча с Андреевой — в четвёртом круге в Мадриде. И россиянка тогда, пусть не без труда, дожала итальянку в двух партиях.

К сожалению, противостояние в полуфинале «Ролан Гаррос» стартовало крайне неудачно для российской спортсменки. Подтвердились слова Кафельникова о том, что она и без того прыгнула выше головы. Мирра никак не могла собраться и почувствовать уверенность в себе. Отсюда запредельное количество невынужденных ошибок в первом сете — 17 против шести у соперницы. Для сравнения, в четвертьфинальном матче с Соболенко она позволила себе 26 за три партии.

Более опытная Паолини играла раскованнее. Она смело выходила к сетке, включалась в затяжные розыгрыши и не боялась проводить опасные удары, зачастую срывая аплодисменты болельщиков. Но главное, 15-я ракетка планеты имела в активе 83% точности первой подачей. Причём она не полагалась на то, чтобы сразу взять очко, а стремилась получить преимущество в розыгрыше.

И в ключевых эпизодах Ясмин была сильнее. Например, в четвёртом гейме сделала судьбоносный брейк. Андреева имела отличную возможность тут же оформить ответный, но позволила итальянке уйти с двойного брейк-пойнта, а потом на балансе не реализовала ещё один.

При счёте 2:4 россиянка упустила другой замечательный шанс вернуться в игру. Паолини вела 40:0, но занервничала и дала сопернице восстановить равновесие. Но вместо того, чтобы поставить точку, Мирра опять принялась допускать помарки и, например, попала в аут по длине. Не получались даже фирменные укороченные. Неудивительно, что поймавшая кураж Ясмин спокойно довела дело до победы — 6:3.

Главный вопрос заключался в том, сумеет ли Андреева собраться во втором сете, как это произошло накануне, или сдастся. Дебют оставил скорее приятное впечатление. Она спокойно взяла собственную подачу, а потом повела 30:15 на чужой. Увы, Мирра опять позволила сопернице спастись.

А следующий гейм получился для неё провальным. Она сначала угодила в сетку, затем пробила в аут и, наконец, допустила двойную — тройной брейк-пойнт. Два удалось отыграть, но Паолини всё же поставила точку. Мирра не сдерживала эмоции и после реплики одного из болельщиков с трибун по-русски крикнула ему: «Отстань!»

Собраться после такого было нелегко. Отечественная спортсменка порой выдавала хорошие розыгрыши и дарила надежду, но тут же совершала помарки. Самое обидное, что оппонентка не демонстрировала выдающийся теннис, но Мирра сама делала ей подарки. А после одного сорванного бэкхенда Андреева даже не сдержала слёз.

Окончательно же всё стало ясно, когда итальянка взяла ещё одну подачу 17-летней теннисистки. Хотя та ещё пыталась упираться на приёме и даже заработала брейк-пойнт. Но вместо того, чтобы возродить интригу, в очередной раз угодила в сетку. А далее Ясмин под ноль взяла подачу соперницы и впервые в карьере пробилась в финал ТБШ.

«Большое счастье. Тяжёлый получился матч. Ей 17 лет, но она так совершенна. Перед встречей я нервничала, ведь уступила ей месяц назад. Думала: ну, давай, надо исправляться. Переживала в стартовом сете, но с каждым мячом расслаблялась. Знаю, что в таком матче непросто расслабиться. Рада, что в итоге взяла верх», — заявила Паолини в интервью на корте.

Впрочем, в финале рассчитывать на успех будет крайне сложно, ведь поборется с ней первая ракетка планеты Ига Свёнтек, не оставившая шансов Кори Гауфф. Вдобавок в пятницу итальянку ждёт ещё полуфинал парного разряда, где она выступает вместе с соотечественницей Сарой Эррани.

Андрееву же остаётся лишь похвалить. Пробившись в четвёрку сильнейших «Ролан Гаррос», она прыгнула выше головы. А основные победы ждут юную россиянку впереди. Также она в понедельник впервые в карьере поднимется в топ-30 рейтинга WTA — на 23-е место. Дополнительным бонусом станет участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже, куда Мирра поедет, если не получит повреждение.