RT в Telegram
Подпишись

Обидно до крика и слёз: Андреева уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Андреева уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Борислав Головин
Мирра Андреева проиграла Ясмин Паолини в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». После сенсационной победы над Ариной Соболенко российская теннисистка не справилась с давлением и не сумела продемонстрировать свои лучшие качества. Она допустила 29 невынужденных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. При этом по ходу второго сета 17-летняя спортсменка распереживалась настолько, что сначала крикнула дававшему советы болельщику «Отстань!», а спустя какое-то время прослезилась после удара в аут.
Обидно до крика и слёз: Андреева уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

Мирра Андреева, добравшись до полуфинала «Ролан Гаррос», совершила чудо. Уже попадание в восьмёрку сильнейших стало для 17-летней россиянки огромным достижением, однако затем она ещё и выбила из борьбы крайне неудобную для себя соперницу — вторую ракетку планеты Арину Соболенко. Но на этом останавливаться не собиралась.

«Я не ожидала, что выйду в полуфинал. Перед игрой с Варварой Грачёвой размышляла: получается, если окажусь сильнее, попаду в четвертьфинал, а там — если обыграю Соболенко — уже полуфинал. Подумала: «Вау, ну это мечта!» И вот теперь я в полуфинале, мои мысли материализовались», — цитирует Андрееву Sports.ru.

Также по теме
«Сейчас даже счёт не помню»: Андреева сенсационно победила Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева преподнесла главную сенсацию на «Ролан Гаррос», выбив из розыгрыша вторую ракетку мира Арину Соболенко. В...

Далее её ждала далеко не такая грозная Ясмин Паолини, до Australian Open 2024 ни разу даже не преодолевшая второй круг ТБШ. Фаворитом уже считали Мирру. И были опасения, что девушка не справится с этим статусом. Например, олимпийский чемпион Евгений Кафельников призвал не проводить параллели между выступлением Андреевой и победой 17-летней Марии Шараповой на Уимблдоне в 2004-м. По его мнению, первая уже прыгнула выше головы. Да и сама спортсменка признала, что проще выходить на корт, когда тебя считают андердогом.

«Не думаю, что этот статус отразится на моей игре. Конечно, я знала, что Арина — фаворит и все ждут от неё победы и думают, что она возьмёт верх. Немного легче, когда от тебя, наоборот, ничего не ждут. А если выигрываешь — вообще супер», — отмечала Андреева.

Что касается Паолини, она действительно никогда не хватала звёзд с неба. Однако в текущем году ей впервые в карьере удалось подняться в топ-20 рейтинга WTA. В феврале она и вовсе выиграла «тысячник» в Дубае, в финале сломив сопротивление Анны Калинской. В апреле же состоялась их единственная до сих пор встреча с Андреевой — в четвёртом круге в Мадриде. И россиянка тогда, пусть не без труда, дожала итальянку в двух партиях.

К сожалению, противостояние в полуфинале «Ролан Гаррос» стартовало крайне неудачно для российской спортсменки. Подтвердились слова Кафельникова о том, что она и без того прыгнула выше головы. Мирра никак не могла собраться и почувствовать уверенность в себе. Отсюда запредельное количество невынужденных ошибок в первом сете — 17 против шести у соперницы. Для сравнения, в четвертьфинальном матче с Соболенко она позволила себе 26 за три партии.

Более опытная Паолини играла раскованнее. Она смело выходила к сетке, включалась в затяжные розыгрыши и не боялась проводить опасные удары, зачастую срывая аплодисменты болельщиков. Но главное, 15-я ракетка планеты имела в активе 83% точности первой подачей. Причём она не полагалась на то, чтобы сразу взять очко, а стремилась получить преимущество в розыгрыше. 

И в ключевых эпизодах Ясмин была сильнее. Например, в четвёртом гейме сделала судьбоносный брейк. Андреева имела отличную возможность тут же оформить ответный, но позволила итальянке уйти с двойного брейк-пойнта, а потом на балансе не реализовала ещё один.

При счёте 2:4 россиянка упустила другой замечательный шанс вернуться в игру. Паолини вела 40:0, но занервничала и дала сопернице восстановить равновесие. Но вместо того, чтобы поставить точку, Мирра опять принялась допускать помарки и, например, попала в аут по длине. Не получались даже фирменные укороченные. Неудивительно, что поймавшая кураж Ясмин спокойно довела дело до победы — 6:3.

Главный вопрос заключался в том, сумеет ли Андреева собраться во втором сете, как это произошло накануне, или сдастся. Дебют оставил скорее приятное впечатление. Она спокойно взяла собственную подачу, а потом повела 30:15 на чужой. Увы, Мирра опять позволила сопернице спастись.

А следующий гейм получился для неё провальным. Она сначала угодила в сетку, затем пробила в аут и, наконец, допустила двойную — тройной брейк-пойнт. Два удалось отыграть, но Паолини всё же поставила точку. Мирра не сдерживала эмоции и после реплики одного из болельщиков с трибун по-русски крикнула ему: «Отстань!»

Также по теме
Осталась в одиночестве: Андреева победила Грачёву и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Медведева остановил де Минор
Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» она в двух...

Собраться после такого было нелегко. Отечественная спортсменка порой выдавала хорошие розыгрыши и дарила надежду, но тут же совершала помарки. Самое обидное, что оппонентка не демонстрировала выдающийся теннис, но Мирра сама делала ей подарки. А после одного сорванного бэкхенда Андреева даже не сдержала слёз.

Окончательно же всё стало ясно, когда итальянка взяла ещё одну подачу 17-летней теннисистки. Хотя та ещё пыталась упираться на приёме и даже заработала брейк-пойнт. Но вместо того, чтобы возродить интригу, в очередной раз угодила в сетку. А далее Ясмин под ноль взяла подачу соперницы и впервые в карьере пробилась в финал ТБШ.

«Большое счастье. Тяжёлый получился матч. Ей 17 лет, но она так совершенна. Перед встречей я нервничала, ведь уступила ей месяц назад. Думала: ну, давай, надо исправляться. Переживала в стартовом сете, но с каждым мячом расслаблялась. Знаю, что в таком матче непросто расслабиться. Рада, что в итоге взяла верх», — заявила Паолини в интервью на корте.

Впрочем, в финале рассчитывать на успех будет крайне сложно, ведь поборется с ней первая ракетка планеты Ига Свёнтек, не оставившая шансов Кори Гауфф. Вдобавок в пятницу итальянку ждёт ещё полуфинал парного разряда, где она выступает вместе с соотечественницей Сарой Эррани.

Андрееву же остаётся лишь похвалить. Пробившись в четвёрку сильнейших «Ролан Гаррос», она прыгнула выше головы. А основные победы ждут юную россиянку впереди. Также она в понедельник впервые в карьере поднимется в топ-30 рейтинга WTA — на 23-е место. Дополнительным бонусом станет участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже, куда Мирра поедет, если не получит повреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить