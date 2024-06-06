«Сейчас даже счёт не помню»: Андреева сенсационно победила Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева преподнесла главную сенсацию на «Ролан Гаррос», выбив из розыгрыша вторую ракетку мира Арину Соболенко. В четвертьфинальной встрече, которая продлилась три сета, российская теннисистка восемь раз взяла подачу соперницы, в том числе и в решающем гейме, записала себе в актив больше активно выигранных мячей и совершила на треть меньше невынужденных ошибок. Белоруска же так и не справилась с плохим самочувствием, несмотря на помощь врачей. За выход в финал турнира 17-летняя уроженка Красноярска сразится с Ясмин Паолини, которая не менее неожиданно обыграла Елену Рыбакину.

Мирра Андреева продолжает удивлять на «Ролан Гаррос». Россиянка стала единственной несеяной теннисисткой в четвертьфинале турнира Большого шлема, но не остановилась и на этом. 17-летняя уроженка Красноярска сумела довести до победы непростой матч со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, в котором заведомо была андердогом.

До этой встречи Андреева дважды встречалась с белоруской, но не смогла взять ни сета. Более того, в четырёх сыгранных сетах Мирра выиграла только девять геймов. В последний раз девушки пересекались в четвертьфинале мадридского «Мастерса», где россиянка выступала под руководством нового тренера — Кончиты Мартинес. Андреева уже не раз отмечала, что они прекрасно нашли общий язык с испанкой как в рамках тренировочного процесса, так и вне его. В преддверии встречи с Соболенко она признавалась, что рассчитывает благодаря финалистке «Ролан Гаррос» — 2000 изменить тактику борьбы с белоруской, так как прежняя ни разу не сработала.

«У Арины огромный опыт. Она игрок совершенно другого уровня, поэтому мне нужно быть готовой с самого начала. Надеюсь, тренер мне в этом поможет, а дальше посмотрим, как пойдёт», — говорила россиянка в комментарии для официального сайта турнира.

Поддержать свою партнёршу во время матча пришла и Вера Звонарёва, с которой им предстояло сыграть ещё и парный четвертьфинал в тот же вечер. Россиянки более чем уверенно добрались до этой стадии турнира, не отдав соперницам ни сета. Как отмечала Мирра, этот опыт очень помогает ей прогрессировать и в одиночном разряде.

«Я благодаря игре в паре становлюсь более решительной. Например, игру с лёта, которой много в паре, применяю потом в одиночке. Завершающие мячи играю, не боюсь этого. Если надо, могу выйти и добить», — говорила Андреева в интервью Sports.ru.

Однако в матче с Соболенко именно этой решительности поначалу не хватало юной теннисистке, хотя соперница дарила ей массу шансов на успех. К сожалению для белорусской спортсменки, она вышла на игру очевидно нездоровой. С первых же минут Арина стала непривычно много для себя ошибаться и никак не могла нащупать подачу — даже отдала гейм, сделав в нём две двойные. А при счёте 3:3 Андреева заработала двойной брейк-пойнт и, реализовав второй, вышла вперёд.

После этого Соболенко вызвала на корт врача, который дал ей какие-то лекарства. По белоруске было видно, насколько плохо она себя чувствует: она тяжело дышала после розыгрышей и держалась за бок. Особенно непросто Арине давались забеги к сетке после укороченных соперницы. Андреевой в этой ситуации нужно было лишь показать свой классный теннис, чтобы воспользоваться положением оппонентки, однако поначалу ей не удалось этого сделать.

В первую очередь Мирру подвела подача: в первом сете лишь 38% первых мячей пришлись в нужный квадрат, что, конечно, непозволительно в матчах с такими теннисистками, как Соболенко, даже когда они находятся не в оптимальном состоянии. Например, в игре с Питон Стирнс этот показатель у россиянки составлял 65%, а с Варварой Грачёвой — хотя бы 54%. При счёте 5:4 Андреева выходила подавать на сет, но Соболенко неимоверными усилиями вырвала этот и следующий геймы, обеспечив себе тай-брейк. А там опыт второй ракетки мира сделал своё дело.

Вторая партия прошла в таком же ключе: у Андреевой неважно складывалась игра в своих геймах, зато на приёме она действовала увереннее и агрессивнее, что на этот раз и стало залогом успеха. Ключевым моментом стал десятый гейм на подаче Арины, в котором россиянка заработала два сетбола и под скандирование французской публики «Мирра, Мирра!» перевела игру в решающий отрезок.

После перерыва Андреева стала всё-таки чуть лучше подавать и даже сделала два эйса в первом же гейме — столько же, сколько за два предыдущих сета. Но Соболенко, принявшая в середине второй партии ещё одну порцию лекарств, почувствовала себя несколько лучше. Она по-прежнему старалась завершить розыгрыши за один-два удара, не втягиваясь в длительные перестрелки, и зачастую ей это удавалось за счёт мощных ударов.

Однако Мирра, казалось, успокоилась и заиграла так, как она умеет, и без оглядки на соперницу. Девушки по разу обменялись брейками, а затем Андреева зубами вцепилась в подачу белоруски в десятом гейме. Соболенко удалось отыграть матчбол, но Мирра заработала ещё один, во время которого Арина опрометчиво вышла к сетке и получила шикарную свечу за спину, за которой она даже не попыталась побежать. Белоруска, до этого не проигравшая на турнирах Большого шлема ни одного сета в 11 матчах, зачехлила ракетку, а Андреева стала первой 17-летней теннисисткой со времён Мартины Хингис, которая смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Знаменитой швейцарке это удалось в 1997 году. Ко всему прочему, она поквиталась с Ариной за свою сестру Эрику, которую двукратная чемпионка Больших шлемов обыграла в первом круге.

«Если честно, сейчас я даже счёт не помню. Старалась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И смогла выиграть. У нас с тренером был план на эту игру, но, честно говоря, я ничего из него не помнила, просто играла так, как чувствую», — с улыбкой рассказала Мирра в интервью на корте.

От парной встречи они со Звонарёвой после такой шикарной победы решили отказаться, ведь уже в четверг главной сенсации турнира предстоит битва с Ясмин Паолини, которая тоже немало удивила любителей тенниса, обыграв Елену Рыбакину. Итальянка, как и Андреева, переписала свои личные рекорды, впервые в карьере добравшись до полуфинала турнира Большого шлема. Но непреодолимым барьером для Мирры она не выглядит. Девушки встречались на корте в Мадриде в этом году, и там отечественная спортсменка была сильнее в двух сетах.