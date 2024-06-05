Андреева и Звонарёва снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Россиянки должны были сыграть с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Русе, которые теперь прошли в полуфинал, где сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Отметим, что за несколько часов до этого Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в одиночном разряде победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает, что Андреева может выиграть «Ролан Гаррос».