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Андреева и Звонарёва снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде

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Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Андреева и Звонарёва снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Istitene

Россиянки должны были сыграть с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Русе, которые теперь прошли в полуфинал, где сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Отметим, что за несколько часов до этого Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в одиночном разряде победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает, что Андреева может выиграть «Ролан Гаррос».

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