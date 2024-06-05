Тарпищев считает, что Андреева может выиграть «Ролан Гаррос»
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«Сенсация в положительном смысле. Андреева немного неправильно играла на подаче, но может выигрывать турнир — характер есть, мозги есть, она молодец. Теперь нужно просто играть в свой теннис», — приводит его слова ТАСС.
В четвертьфинале россиянка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.
В полуфинале она сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.
Ранее Андреева прокомментировала победу над Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».