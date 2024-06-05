Андреева: в матче с Соболенко на «Ролан Гаррос» я старалась играть смело

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Если честно, я даже забывала счёт — старалась об этом не думать. Когда у меня был второй матчбол, представляла, что отыгрываю брейк-пойнт. Старалась играть смело.

Перед матчем сильно нервничала — знала, что у неё будет преимущество, особенно из-за болельщиков. И меня немного удивило, что болели и за меня», — сказала Андреева в интервью на корте.

Игра завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале россиянка сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Она стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.

Ранее сообщалось, что Андреева впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема.