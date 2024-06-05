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Андреева рассказала о своих планах на предстоящий матч с Соболенко во Франции

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Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о матче с белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2024 года.
Андреева рассказала о своих планах на предстоящий матч с Соболенко во Франции
  • AP

«Мы что‑то изменим. То, как я играла последние два раза, не сработало. Я чувствую, что она опытный игрок. Поэтому мне нужно быть готовой с самого начала», — приводятся слова Андреевой на сайте турнира.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» россиянка победила француженку Варвару Грачёву со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. 

Таким образом, Андреева первый раз вышла в четвертьфинал ТБШ, где сыграет с Соболенко.

Ранее Андрей Чесноков заявил, что Соболенко является фаворитом в матче «Ролан Гаррос» с Андреевой.

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