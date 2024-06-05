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Чесноков считает Соболенко фаворитом в матче «Ролан Гаррос» с Андреевой

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Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча россиянки Мирры Андреевой и белоруски Арины Соболенко в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.
Чесноков считает Соболенко фаворитом в матче «Ролан Гаррос» с Андреевой
  • AP

«Соболенко — явный фаворит. Они уже играли несколько раз, и всё время белоруска комфортно выигрывала. Пока что Мирра является удобным соперником для Арины», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В четвёртом круге Андреева победила француженку Варвару Грачёву со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. 

Таким образом, россиянка первый раз вышла в четвертьфинал ТБШ, где сыграет с Соболенко.

Ранее сообщалось, что Янник Синнер впервые в карьере станет первой ракеткой мира.

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