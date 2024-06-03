Осталась в одиночестве: Андреева победила Грачёву и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Медведева остановил де Минор

Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» она в двух партиях обыграла представляющую Францию москвичку Варвару Грачёву. А вот Элина Аванесян не сумела остановить Ясмину Паолини. После неудачи в дебюте встречи итальянка взяла 12 геймов из 13, попутно навесив сопернице «баранку». Даниил Медведев не справился с австралийцем Алексом Де Минором. После успешного стартового сета он взял всего шесть геймов в трёх других.

Восьмой день Открытого чемпионата Франции прошёл для российских теннисистов с переменным успехом. Даниил Медведев не сумел повторить свой лучший результат на турнире и выйти в четвертьфинал, Элина Аванесян остановилась на стадии четвёртого раунда во второй раз подряд, а Мирра Андреева, напротив, порадовала болельщиков и добилась личного рекорда в Париже.

Первой в понедельник завершила своё выступление на турнире Аванесян, которая встречалась с 15-й ракеткой мира Ясмине Паолини. Итальянка считалась фавориткой, хотя раньше никогда и не проходила дальше второго круга на «Ролан Гаррос». В начале матча теннисистка с Апеннин совсем не оправдывала этот статус и выглядела, будто находится совершенно не в своей тарелке: проиграла четыре гейма кряду, допустив за этот отрезок целых 11 невынужденных ошибок. Но затем ей удалось собраться и не только размочить счёт, отбившись от очередного брейк-пойнта, но и вернуть два упущенных гейма. Причём Аванесян не реализовала два сетбола на своей подаче, допустив к тому же двойную ошибку в ключевой момент. Но со второй попытки Элина всё-таки успешно подала на сет.

Во второй партии итальянка заиграла на совсем другом уровне, объясняющем, почему она входит в топ-20 мирового рейтинга. Ясмине стала больше брать инициативу на себя, разыгрывала красивые комбинации и почти не ошибалась без нужды. О многом говорит соотношение по активно выигранным мячам: 12 у Паолини при всего двух — у Аванесян. Во многом определяющим стал затяжной гейм на подаче уроженки Пятигорска, в котором Элина отыграла семь брейк-пойнтов, но на восьмом всё-таки допустила ошибку и позволила сопернице повести 2:0. После этого россиянка стала проигрывать гейм за геймом и не нашла в себе резервов, которые можно было задействовать, чтобы переломить ход поединка. В итоге она получила в партии обидную «баранку».

Ничего не изменил в игре брейк в исполнении Аванесян на старте третьего сета: Паолини легко его вернула и довела матч до победы. Россиянка же за семь геймов сумела выиграть всего одно очко своими активными действиями, допустив при этом 13 невынужденных ошибок. Таким образом, Паолини впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Еленой Рыбакиной.

От матча Медведева с Алексом Де Минором ожидали пусть не гарантированной победы россиянина, но как минимум интересной и зрелищной борьбы. История их личного противостояния насчитывала до сего момента восемь матчей, шесть из которых остались за Даниилом, но при этом теннисисты ни разу не играли друг с другом на грунте. Австралиец не сумел сразу включиться в игру и с ходу подарил сопернику тройной брейк-пойнт. Реализовать шансы Даниил не сумел, но пощекотал нервы Де Минору, а в следующем гейме на его подаче всё же добился брейка.

Правда, момент получился довольно спорным. Во время розыгрыша Де Минор угодил в аут, но судьи не отреагировали, а сам Медведев сыграл этот мяч и лишь затем обратился к арбитру на вышке с просьбой проверить отпечаток. Судья зафиксировала аут и отдала очко Даниилу несмотря на протесты австралийца, связанные с тем, что Медведев продолжил игру и момент должен был быть заигран.

А затем Алекс не справился с нервами и выдал двойную ошибку на брейк-пойнте. В дальнейшем борьба шла достаточно ровно и при счёте 5:4 россиянин вышел подавать на сет. Именно в этот момент Де Минор едва не отыгрался: Даниил трижды использовал комбинацию «укороченный — выход к сетке» и дважды нарывался на блестящие обводящие удары соперника, благодаря чему тот получил шанс на брейк. Но развить успех 11-й ракетке мира не удалось, а при счёте «меньше» он угодил в сетку.

Второй сет начался успешно для Медведева, но при счёте 2:3 он вызвал на корт врача, так как его беспокоили мозоли на ступнях. Повреждение обработали и заклеили пластырем, но после возвращения на корт игра у россиянина абсолютно разладилась. Он перестал успевать за атаками соперника, а Де Минор, напротив, начал играть всё более активно. В результате австралиец легко взял вторую партию со счётом 6:2, а третью с ещё более разгромной разницей — 6:1. При этом у Алекса было абсолютно плачевное попадание первым мячом (38%) в этом сете, но зато он выжал из этого почти максимум — 7 из 8 очков. Медведев же на первой подаче заработал только 6 из 12.

В таком же ключе прошёл и четвёртый сет, который, к сожалению для поклонников Медведева, стал последним для российского теннисиста на этом турнире. Пусть Даниилу и удалось один раз сделать брейк, но на своей подаче он ничего не смог противопоставить Де Минору, который выиграл 15 очков на приёме. В четвертьфинале его ждёт либо Александр Зверев, либо Хольгер Руне.

«Уровень Алекса был выше моего. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу. Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть», — заявил после поражения россиянин.

После Медведева на корт Сюзанн Ленглен вышли Андреева и Варвара Грачёва, до 2023 года представлявшая Россию, а теперь играющая под французским флагом. Как и с большинством теннисисток в туре, у Мирры, вышедшей на взрослый уровень только в прошлом сезоне, ещё не было истории личных встреч с бывшей соотечественницей. Россиянка начала разведку боем и едва не взяла подачу оппонентки. Та выстояла и тут же навязала борьбу на приёме, однако Мирра отыграла брейк-пойнт.

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До седьмого гейма теннисистки последовательно брали свои подачи, а затем Андреева провела несколько шикарных розыгрышей и выиграла гейм француженки под ноль. Но та не дрогнула, сделала обратный брейк, а потом заработала двойной сетбол на приёме. В этот момент на Мирру обрушилось серьёзное давление трибун, поддерживавших новоиспечённую француженку, которая уже успела на турнире отметиться исполнением Масельезы. Но юная теннисистка не дрогнула и отыграла один сетбол при помощи классной подачи, а затем ошиблась сама Варвара. Упущенный шанс на выигрыш сета, по всей видимости, не лучшим образом сказался на Грачёвой, которая за два следующих гейма выиграла всего два очка и в итоге уступила 5:7.

Продолжилась неудачная серия француженки и во втором сете. Мирра шикарно провела гейм на подаче соперницы, доставая в защите невероятно сложные мячи. Варвара же, не сумев довести до логического завершения несколько атак, совсем расклеилась. Один гейм Андреева ей подарила, сделав двойную и несколько раз отправив мяч в аут в безобидных ситуациях, но никакого перелома в игру это не принесло. Всего полутора часов хватило 17-летней россиянке, чтобы выйти в первый в карьере четвертьфинал турниров Большого шлема.

«Было непросто играть против французской публики, но я очень счастлива, что смогла это преодолеть. Спасибо за поддержку — пусть не от всех, а только от некоторых из вас. Когда трибуны очень сильно болеют против меня, я использую это, чтобы подбадривать себя. Когда они кричали «Варвара, Варвара!», я представляла, что скандируют моё имя. Это помогло», — отметила Андреева в интервью на корте.

Мирра осталась единственной представительницей России на турнире. 5 июня ей предстоит сыграть с двукратной чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко, которая в Париже ещё не отдала ни сета.