Селиваненко — о поражении Медведева: де Минору на корте удавалось практически всё

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с австралийцем Алексом де Минором.

«Сегодня был тот день, когда Алексу де Минору на корте удавалось практически всё. Что касается ранних вылетов российских теннисистов с «Ролан Гаррос», то не вижу смысла обобщать выступления разных игроков. У каждого из них своя история и свои итоги», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Россиянин уступил австралийцу со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.

В следующем круге де Минор сыграет с победителем встречи Александр Зверев (Германия) — Хольгер Руне (Дания).

Ранее Аванесян вылетела в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024.