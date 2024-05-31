Итальянская забастовка: Рублёв, Котов и Самсонова вылетели с «Ролан Гаррос», Потапова обыграла Ван Синьюй

Российские теннисисты проиграли итальянцам в шестой день «Ролан Гаррос». Андрей Рублёв был не слишком убедителен на своей подаче в поединке с Маттео Арнальди и в ключевые моменты снова не справился с нервами, Павел Котов уступил Яннику Синнеру, хотя и отыграл по ходу матча десять из 13 брейк-пойнтов, а Людмила Самсонова совершила 40 невынужденных ошибок в противостоянии с Элизабеттой Коччаретто. Лишь Анастасия Потапова вышла в следующий круг, дважды выпутавшись из сложнейших ситуаций в битве с китаянкой Ван Синьюй.

В пятницу на корты «Ролан Гаррос» выходили четверо российских теннисистов, и трое из них сражались с представителями Италии. Первой в борьбу вступила Людмила Самсонова, чьей соперницей стала 51-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто. Девушки ещё ни разу не встречались друг с другом до этого дня и не знали, чего ожидать от этого матча. Россиянка полностью провалила начало, отдав два гейма на своей подаче подряд и позволив сопернице повести со счётом 4:0.

Только после этого Людмиле удалось размочить счёт и постепенно нащупать нити игры. Дальше последовали два обратных брейка, но в то же время россиянка продолжала сыпать невынужденными ошибками как из рога изобилия. За сет она их сделала 24 — в четыре раза больше, чем у соперницы. Не справилась с собой 17-я сеяная турнира и в ключевые моменты на тай-брейке, и в итоге партия осталась за итальянкой.

В начале второго сета Самсонова могла бы сделать брейк при счёте 1:1, но упустила три шанса. После этого она проиграла свой гейм, вновь наделав необязательных ошибок. Коччаретто же почувствовала близость победы и своего уже не отдала: дважды взяла свою подачу, а затем заработала тройной матчбол на приёме и с первой же попытки его реализовала.

Матч Андрея Рублёва с Маттео Арнальди проходил на том же корте Сюзанн Ленглен, где потерпела неудачу Самсонова. Начался он нервно для россиянина: в первом же гейме на его подаче оппонент заработал три брейк-пойнта, и только первая подача спасла Андрея от быстрого крушения. Но затем с этим элементом у него возникли серьёзные проблемы: лишь 53% попадания первым мячом привели к тому, что свою подачу он всё же проиграл в восьмом гейме. К счастью, перед этим он забрал очко на приёме, поэтому счёт остался равным и теннисисты добрались до тай-брейка. Там Андрей сумел отыграться с 1:4, заработать сетбол, но затем отдал три розыгрыша подряд, а вместе с ними и сет.

В начале второй партии теннисисты сразу же обменялись брейками, причём отыгрываться на этот раз пришлось Рублёву, а затем на подаче россиянина завязалась сумасшедшая борьба. В одном из розыгрышей он, казалось, выбил соперника из корта, но тот в отчаянном броске дотянулся и запустил свечу. После этого Андрей дважды бил смэши, а Арнальди умудрялся вытащить их — и только с третьей попытки россиянин вколотил мяч в корт так, что его было не достать. После этого счёт четыре раза становился равным: Рублёв отыграл два брейк-пойнта и со второй попытки записал этот гейм себе в актив. То, что борьба в сете разворачивалась именно на подаче россиянина, было объяснимо: попадание первым мячом у него так и не улучшилось — а в какой-то момент и вовсе упало до 48%.

Вскоре у Рублёва начали сдавать нервы, что, в общем-то, и перечеркнуло все его надежды на продолжение борьбы в этом матче. Началось всё с того, что на подаче россиянина судья засчитала мяч после удара Арнальди, который, по мнению Андрея, вышел за линию. Он долго пытался доказать, что это аут, но арбитр была непреклонна. После нескольких ошибок Рублёв стал заметно психовать, а проиграв гейм, швырнул ракетку о корт и выругался. После этого у Андрея уже всё начало валиться из рук и зацепиться за этот сет ему было не суждено.

Та же тенденция продолжилась и в третьей партии. Россиянин выглядел обречённым и не мог совладать с собой. После одного из проигранных очков он несколько раз с силой ударил себя ракеткой по колену. Такое с ним уже бывало — в матче Итогового чемпионата ATP прошлой осенью он разбил себе ногу до крови. Это не помогло ему тогда, не помогло и теперь: Арнальди забрал третий сет и отправился в четвёртый круг парижского «мэйджора». Там его ждёт встреча с выходцем матча Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэнь. А Рублёв не только не сумел снять «заклятие четвертьфиналов» Больших шлемов, но не добрался даже до этого раунда. По окончании матча Андрей признал, что именно нервное напряжение предрешило исход противостояния. По его словам, в первом сете он допустил несколько «тупых ошибок», которые позволили сопернику вернуться в игру, а во втором «внезапно надломился».

«Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на шлемах. Это худший день. Думаю, дело не в концентрации. Я загнал себя вниз своим поведением, дал Маттео летать по корту. В концовке с ним было невозможно что-либо сделать. Я выиграл в Мадриде, сейчас тоже играл хорошо. Я просто убил себя сам сегодня. У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я всё потерял», — приводит слова Рублёва «Чемпионат».

Третьим итальянцем, который противостоял отечественным теннисистам, стал Янник Синнер. Но ожидать от Павла Котова, который уже показал для себя лучший результат в карьере на «Ролан Гаррос», победы над второй ракеткой мира приходилось с трудом — слишком уж велика разница в классе. Теннисисты встречались на недавнем «Мастерсе» в Мадриде, и там итальянец, даже имея уже проблемы с бедром, из-за которых впоследствии снялся, взял верх в двух сетах.

Не удалось зацепиться хотя бы за одну партию Котову и на этот раз, хотя временами ему и удавались эффектные розыгрыши. За всё время матча россиянин сумел заработать лишь один брейк-пойнт — во втором сете при счёте 2:3 — но не справился со второй подачей Синнера. Итальянец же, казалось, играл в энергосберегающем режиме: брал по одному гейму на приёме в сете, держал свою подачу, и этого ему вполне хватило для победы с одинаковым счётом 6:4 в трёх партиях.

Единственной, кто встречался не с итальянцами и порадовал в итоге болельщиков, стала Анастасия Потапова, сражавшаяся с китаянкой Ван Синьюй. Правда, она начала игру под стать Самсоновой, уступая 0:4. Но в этот момент на Париж обрушился ливень, и матч был прерван примерно на час. Передышка пошла россиянке на пользу, и после возобновления встречи на корт вернулась совсем другая Анастасия. Она выдала феноменальную серию из семи выигранных геймов подряд и забрала первый сет.

Могла Потапова продолжить победную серию геймов и во втором игровом отрезке, заработав брейк-пойнт, но не использовала свой шанс. Впрочем, чуть позже она исправила эту оплошность, но Ван уже оправилась от потрясения первого сета и включилась в борьбу. Ей удалось восстановить равновесие и свести дело к тай-брейку, где окончательно склонила чашу весов в свою пользу. Потапова отыграла три сетбола, но на четвёртом всё-таки угодила в сетку.

В решающем отрезке девушки дважды обменялись брейками, причём оба раза россиянка оказывалась в роли догоняющей. Но настоящая драма развернулась в десятом гейме на подаче китаянки. Анастасия поначалу не дала ей выиграть ни одного розыгрыша и повела 40:0, заработав тем самым три матчбола. Но Ван последовательно отыграла все, а потом и ещё один, добытый Потаповой в упорной борьбе. Но в концовке китаянка всё-таки дрогнула: сначала сделала двойную ошибку, а затем на пятом матчболе отправила мяч в аут с бэкхенда. Для Потаповой эта победа стала исторической — она впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турниров Большого шлема. Следующей её соперницей станет первая ракетка мира Ига Свёнтек.

«Чтобы обыграть её, надо хотеть этого. У неё тоже две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и всё возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свёнтек. Наверное, счёт 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу», — заявила россиянка по поводу предстоящего матча.