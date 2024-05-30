Без нервотрёпки: Котов обыграл Вавринку, а Рублёв разобрался с Мартинесом-Портеро на «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты успешно провели четвёртый день на кортах «Ролан Гаррос», хотя большинство матчей второго круга было перенесено из-за дождя. Павел Котов вслед за британцем Кэмероном Норри расправился с победителем трёх турниров Большого шлема Станисласом Вавринкой. Причём он боролся не только с 39-летним швейцарцем, но и с неистово поддерживавшей того публикой. А Андрей Рублёв отдал всего десять геймов в поединке с испанцем Педро Мартинесом-Портеро. При этом шестая ракетка мира записал себе в актив 56 активно выигранных мячей и оформил пять брейков.

Дождь второй день подряд внёс серьёзные коррективы в расписание «Ролан Гаррос». В среду организаторы вынуждены были отменить большую часть матчей, запланированных на открытых кортах. Из-за этого не сыграли в срок Анастасия Потапова и Людмила Самсонова. А вот Андрею Рублёву и Павлу Котову повезло больше.

К слову, шестой ракетке планеты во вторник из-за непогоды пришлось тренироваться на закрытой площадке в компании с Кареном Хачановым, Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

Впрочем, это не должно было сказаться на шансах россиянина, который считался явным фаворитом схватки с Педро Мартинесом-Портеро. С другой стороны, испанец, впервые за долгое время взлетевший в топ-50 рейтинга ATP, вполне мог преподнести сенсацию. Доказательством тому стала его победа над Каспером Руудом в полуфинале турнира в Эшториле в апреле. При этом пути россиянина и испанца до того пересеклись лишь раз. В 2021-м отечественный атлет в четырёх сетах выбил Мартинеса-Портеро во втором круге US Open.

В итоге Рублёв действительно без проблем разобрался с уступающим в классе соперником. А залогом успеха в очередной раз стала подача. Он выиграл 80% мячей на первой, при этом исполнив десять эйсов против всего двух у соперника. К тому же, тот сделал всего один брейк. С такими показателями рассчитывать на успех было сложно.

Андрей же в каждой из партий в нужный момент включал повышенные обороты и решал задачу. Например, в стартовой он взял чужую подачу в шестом гейме и затем спокойно довёл дело до победы.

А вот вторая получилась для него самой непростой. Для начала спортсмены обменялись брейками, что явно придало Мартинесу-Портеро уверенности в себе. Потом россиянин не реализовал брейк-пойнт. Наконец, при счёте 1:2 он едва не отдал собственную подачу. Испанец стал действовать намного смелее и активнее и регулярно использовал укороченные (всего их в его активе — 12), вынуждая фаворита выбегать к сетке.

Однако уроженец Москвы нашёл в себе силы сделать ещё один брейк — в седьмом гейме. После этого оппонент не нашёл в себе сил на камбэк. Заключительный сет, по сути, превратился в пустую формальность. Мартинес-Портеро быстро отдал свою подачу и доигрывал на автопилоте. Правда, в концовке россиянин вынудил болельщиков понервничать, не реализовав два матч-пойнта, но с третьей попытки всё же поставил точку.

Таким образом, всего за два часа Андрей сломил сопротивление довольно крепкого теннисиста и, возможно, получил возможность передохнуть, поскольку теперь непонятно, когда после многочисленных переносов состоится его следующая встреча.

«Легче, когда ты уже смог выиграть, а соперники ещё даже не выходили на корт. Есть время отдохнуть, а у них будет меньше возможностей. Но это дело случая: подобное случалось и со мной на Уимблдоне в прошлом году, когда двигали наш матч с Асланом Карацевым, потом пришлось играть с Давидом Гоффеном без дня отдыха, а он был более свежим. Сейчас нам со Стефаносом Циципасом в этом смысле повезло, но в другой день может быть и наоборот», — отметил Рублёв.

Другой россиянин Павел Котов сошёлся с одним из ветеранов тура — Станисласом Вавринкой — и тоже сумел одержать победу, хотя вынудил болельщиков понервничать. Первая партия у теннисистов словно ушла на пристрелку. Они достаточно спокойно брали свою подачу и не стремились обострять ситуацию. Павел исполнял много укороченных, вынуждая 39-летнего спортсмена бегать к сетке, но проходили они не всегда.

Тем не менее, интереснее смотрелся именно отечественный атлет. Дважды он взял собственные геймы под ноль и пытался цепляться на приёме. В итоге дело дошло до тай-брейка, где Котов оказался сильнее. Он сходу оторвался в счёте и решил поставленную задачу, несмотря на то что оппонент сумел сократить отставание до минимума.

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Вторая партия получилась куда более богатой на события. В пятом гейме уроженец Москвы отыграл двойной брейк-пойнт. А когда при счёте 4:3 в свою пользу он оформил дебютный брейк, показалось, что соперник надломился. Павел тут же немного расслабился, и этого Вавринке хватило, чтобы забрать чужую подачу. К счастью, Котов не стал доводить дело до ещё одного тай-брейка и поставил точку на приёме — 6:4.

Складывалось впечатление, что далее он спокойно дожмёт возрастного швейцарца, но этого не произошло. Уже в третьем гейме Павел позволил сопернику сделать брейк, а затем откровенно посыпался. Россиянин допускал одну невынужденную ошибку за другой и в итоге сумел взять всего один гейм.

Четвёртая партия напоминала качели. Окрыленный успехом Вавринка замечательно стартовал. Когда он повёл 3:1 с брейком, за Котова стало тревожно. Но тот тут же сделал обратный, а потом не оставил сопернику шансов на собственной подаче. Но вместо того, чтобы развить успех, моментально сам провалился на приёме — 4:4.

На этом теннисисты прекратили парад ошибок и больше не позволяли друг другу набрать на своей подаче больше очка. В итоге судьбу противостояния решил тай-брейк. И здесь молодость россиянина оказалась ему на руку. Он смотрелся быстрее и свежее и в решающий миг дожимал швейцарца в розыгрышах.

В огород Вавринки камень кинуть никак нельзя. Он сделал всё от себя зависящее и почти четыре часа сражался с отечественным спортсменом, который младше его на 14 лет. Зато Котова в третьем круге ждёт куда более опасный оппонент в лице второй ракетки планеты Янника Синнера.