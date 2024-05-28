Андреева: сегодня я волновалась, была зажата, не очень свободно играла

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе во второй круг Открытого чемпионата Франции.

«Я разницы вообще не чувствую. Единственное место, где я её ощущаю, это Индиан-Уэллс. Я люблю мячи Wilson, пока мне всё нравится. А так — сегодня я волновалась, была зажата, не очень свободно играла. Всё-таки первый круг, да и соперница непростая, потому что любит рвать ритм. Понимала, что нужно будет самой играть и завершать. Получилось неплохо», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Россиянка победила американку Эмину Бектас со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей встречи Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надия Подороска (Аргентина).

Ранее Блинкова одолела Кырстю и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».