RT в Telegram
Подпишись

Андреева: сегодня я волновалась, была зажата, не очень свободно играла

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе во второй круг Открытого чемпионата Франции.

«Я разницы вообще не чувствую. Единственное место, где я её ощущаю, это Индиан-Уэллс. Я люблю мячи Wilson, пока мне всё нравится. А так — сегодня я волновалась, была зажата, не очень свободно играла. Всё-таки первый круг, да и соперница непростая, потому что любит рвать ритм. Понимала, что нужно будет самой играть и завершать. Получилось неплохо», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Россиянка победила американку Эмину Бектас со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей встречи Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надия Подороска (Аргентина).

Ранее Блинкова одолела Кырстю и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить