На зависть мужчинам: Андреева, Касаткина и Аванесян не отдали соперницам ни сета, Блинкова победила на супер-тай-брейке

Дарья Касаткина, Мирра Андреева и Элина Аванесян уверенно преодолели барьер первого круга «Ролан Гаррос», отдав соперницам на троих всего 17 геймов. Анна Блинкова провалила начало своего матча с опытной румынкой Сораной Кырстей, но затем подобрала ключи к сопернице и в итоге одержала волевую победу на супер-тай-брейке в третьей партии. А вот Эрика Андреева ожидаемо зачехлила ракетку, не сумев ничего противопоставить второй сеяной Арине Соболенко.

Во вторник на корты «Ролан Гаррос» из россиян выходили только девушки, и большинство из них провели свои матчи не в пример увереннее коллег-мужчин, которые за два первых дня пощекотали нервы болельщикам. И Даниил Медведев, и Андрей Рублёв растянули свои стартовые встречи на четыре сета, а Роман Сафиуллин и Павел Котов и вовсе провели по пять партий. А вот Дарья Касаткина, Мирра Андреева и Элина Аванесян уверенно разобрались с соперницами, не отдав им ни одного сета.

Первой ракетке России в 1/64 финала противостояла полька Магдалена Френх. Ранее теннисистки встречались друг с другом дважды, и оба раза победу праздновала Касаткина. В последний раз они пересекались два года назад во втором круге турнира в Гранби, который Дарья затем выиграла. Тогда Френх смогла взять у россиянки всего пять геймов в двух сетах.

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На этот раз поначалу завязалась гораздо более упорная борьба. На старте сета теннисистки обменялись брейками, а затем последовательно брали свои подачи, практически не давая друг другу шанса на приёме. Но в концовке, когда казалось, что дело движется к тай-брейку, россиянка сумела переломить эту тенденцию: забрала чужой гейм и вышла подавать на сет. Не без сложностей, но она справилась с этой задачей. Интересно, что Дарья, хоть и хуже попадала первым мячом (65% против 79%), выиграла на первой подаче больше очков, нежели соперница (19—17).

Во второй партии Касаткина решила не откладывать дело в долгий ящик и сделала брейк в стартовом гейме. А в следующем она заставила весь стадион испуганно охнуть, когда подвернула ногу и схватилась за колено. Причём этот несчастный случай произошёл в тот момент, когда соперница заработала брейк. Дарья не сумела завершить розыгрыш, и в результате очко досталось Френх. Россиянке же пришлось пригласить на корт врача. К счастью, обошлось без серьёзной травмы. После небольшого осмотра Касаткина вернулась в игру и выиграла пять геймов подряд. В следующем раунде 13-й ракетке мира предстоит сыграть с Питон Стирнс.

«Конечно, в моменте испугалась. Почувствовала неприятные ощущения вокруг колена, но обошлось. Через пару минут боль прошла, всё хорошо», — рассказала после матча Дарья.

Не предвещал упорной борьбы и стартовый матч Мирры Андреевой. Её соперницей стала 31-летняя американка Эмина Бектас, занимающая 98-ю строчку мирового рейтинга. В этом году Андреева уже обыгрывала оппоненток из топ-20 — Ясмине Паолини, Онс Жабер, Маркету Вондроушову и Людмилу Самсонову, так что уверенно могла называться фаворитом встречи. Этот статус уроженка Красноярска подтвердила довольно быстро — уже в третьем гейме она взяла подачу соперницы. Правда, подтвердить брейк ей удалось с большим трудом: у Бектас было три шанса, чтобы восстановить равенство, но на помощь приходила мощная первая подача Мирры. В итоге россиянка повела 3:1, а американка будто бы потеряла веру в свои силы и до конца сета смогла взять лишь один гейм.

Второй сет Андреева начала с выигрыша гейма на приёме, а на своей подаче вообще не позволила американке поднять головы — дважды взяла её под ноль. Лишь при счёте 5:2, выйдя подавать на матч, 17-летняя россиянка дрогнула и позволила сопернице сократить отставание. Но это не помешало ей довести встречу до победы. Уже в следующем гейме Мирра вернула брейк и поставила победную точку. Девушки провели на корте всего 1 час 4 минуты. Во втором круге Андреевой предстоит встреча с куда более грозной соперницей — двукратной победительницей турниров Большого шлема Викторией Азаренко.

Гораздо больше сил на выход во второй круг потратила Анна Блинкова, встречавшаяся с Сораной Кырстей. В первом сете россиянка совершила невероятный камбэк: она провалила начало матча и уступала 0:3, но затем взяла себя в руки и выиграла шесть геймов подряд. Помогла ей в этом и соперница, совершившая 16 невынужденных ошибок. Во второй партии у Анны разладилась подача: она лишь в половине случаев попадала первым мячом и к тому же допустила три двойные ошибки. Румынка, напротив, играла довольно агрессивно и заработала своими активными действиями 18 очков. Её победа в сете был вполне закономерной.

Третья партия прошла на встречных курсах. При счёте 5:4 в свою пользу россиянка выходила подавать на матч, но несколько ошибок привели к проигрышу гейма. После этого Кырстя под ноль забрала свою подачу, а Блинкова приложила максимум усилий, чтобы перевести игру на тай-брейк. На нём россиянка дважды уступала в счёте, но в концовке вновь добавила, заработала сразу четыре матчбола и с первой же попытки поставила точку в этом непростом поединке.

К сожалению для российских болельщиков тенниса, в следующем круге Блинковой предстоит встретиться с соотечественницей Элиной Аванесян, которая в своём стартовом матче обыграла китаянку Чжу Линь в двух сетах. Несмотря на то что соперница занимает более высокую позицию в мировом рейтинге (58—70), россиянка превзошла её во всех ключевых компонентах игры: лучше подавала, активнее атаковала и гораздо меньше ошибалась.

Единственной отечественной теннисисткой, которая уступила в своём матче во вторник, стала старшая сестра Мирры Андреевой Эрика, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Она встречалась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко на легендарном корте Филиппа Шатрье. У 19-летней россиянки заведомо было минимальное количество шансов в дуэли с матёрой соперницей, но ей всё же удалось взять у одной из лучших теннисисток мира три гейма в двух сетах и даже превзойти её в количестве эйсов. Андреева исполнила две подачи навылет, тогда как Соболенко — лишь одну.

«Надо было играть гораздо активнее с самого начала. Во втором сете стала намного больше давить на соперницу, играть шире, показывать давление. В первом же сете была защитная игра, которая ни с кем не принесла бы плодов», — приводит слова россиянки после матча «Чемпионат».

В среду на корты «Ролан Гаррос» в одиночных разрядах выйдут четыре российских теннисиста: Андрей Рублёв, Павел Котов, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова.