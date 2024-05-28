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Медведев: моя цель на «Ролан Гаррос» — всегда побеждать

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Домиником Кёпфером на старте «Ролан Гаррос».
Медведев: моя цель на «Ролан Гаррос» — всегда побеждать
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Моя цель на «Ролан Гаррос» — всегда побеждать, поэтому я постараюсь это сделать. Знаю, что сейчас мне очень далеко до этого уровня, но моя цель на турнире — всегда побеждать, а «Ролан Гаррос» — это не исключение, поэтому я постараюсь это сделать», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Россиянин победил со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Ранее сообщалось, что Сафиуллин проиграл Лайовичу на старте «Ролан Гаррос».

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