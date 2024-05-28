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Касаткина рассказала о состоянии здоровья после повреждения в матче с Френх

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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своём здоровье после матча с полькой Магдаленой Френх.

«На повторах всегда всё выглядит плохо. Конечно, в моменте испугалась. Почувствовала неприятные ощущения вокруг колена, но обошлось. Через пару минут боль прошла, всё хорошо», — цитирует Касаткину «Чемпионат».

Россиянка победила польку со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Лучия Чирич-Багарич (Хорватия) — Питон Стирнс (США).

Ранее Элина Аванесян победила Чжу Линь и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

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