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Эрика Андреева — о поражении от Соболенко: для обеих первый матч всегда самый нервный

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Российская теннисистка Эрика Андреева высказалась о поражении от белоруски Арины Соболенко в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Мне кажется, на этом турнире в каждом круге без разницы, с кем играешь. Каждый матч — тяжело. Думаю, с одной стороны, это даже хорошо, потому что для обеих первый матч всегда самый нервный. Для меня было выгоднее играть с ней в первом круге, чем в каком-либо ещё», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Россиянка уступила белоруске со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

В следующем круге Соболенко встретится с победительницей матча Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — Моюка Учижима (Япония).

Ранее стало известно, что Медведев обыграл Кёпфера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

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